"Прощай, одиночество!": европейский проект помогает перейти от изоляции к инклюзивности

7 стран Северной Европы провели серию мероприятий в рамках специальной программы i2i. Некоторые из них направлены на преодоление изоляции среди молодежи, другие предназначены пожилым людям

Одиночество и изоляция наносят ущерб не только физическому и психическому здоровью тех, кто от них страдает, но и социальной сплоченности. В рамках европейского проекта i2i в 7 странах Северной Европы университеты, муниципалитеты, компании и ассоциации объединили свои усилия, чтобы перейти от изоляции к инклюзивности.

"Мы знаем, что одинокие и изолированные люди подвержены риску депрессии, - говорит координатор проекта i2i из норвежского Университета Бергена Элин Тигесен. - Они также могут быть подвержены риску различных заболеваний. Поэтому для нас было очень важно заняться этими вопросами, чтобы понять, как мы можем привлечь людей и помочь им повысить качество жизни".

В норвежском Арендале европейский проект i2i уделяет особое внимание транспорту как инструменту инклюзии. Пожилая женщина Бьорг Эйдскард Мёрланд может заказать микроавтобус, чтобы съездить к врачу или в социальный центр. Для этого ей достаточно воспользоваться приложением проекта или позвонить по телефону, и автобус совершит поездку "от двери до двери".

"Да, они отвозят нас, куда мы захотим, - рассказывает Бьорг. - Мы можем выходить из дома гораздо чаще, чем если бы у нас не было этой службы, и, кроме того, они помогают нам с покупками прямо у дверей. Они очень дружелюбны".

7 стран Северной Европы - Дания, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания и Норвегия провели более 45 мероприятий в рамках программы i2i. Некоторые из них направлены на преодоление изоляции среди молодежи, другие предназначены пожилым людям. В Норвегии сосредоточились на пожилых.

Проект посвящен инновациям как защите от изоляции. Эльзе Линдланд, которая живет одна, пользуется экраном, установленным в рамках этого пилотного проекта.

"Да, я пользуюсь им, когда мне звонят - иногда каждый день", - делится Эльзе.

Ее семья может разговаривать с ней, отправлять ей фотографии и сообщения, не нажимая ни одной кнопки.

"Самое прекрасное в этом экране то, что ей не нужно отвечать, потому что она не знает, как это сделать, да и не нужно, - объясняет внучка Эльзы Сельма Хофман Линдланд. - Пользоваться им очень просто, ей просто нужно находиться в комнате".

Общий бюджет проекта i2i составляет чуть более 3 млн. евро, из которых 1,3 млн. евро поступает из политики сплочения ЕС.

В проекте принимают участие 25 организаций и компаний в Северной Европе. Например, социальный центр в Арендале, управляемый волонтерами, предлагает питание и различные мероприятия, связанные с социальной интеграцией и благополучием людей.

"У нас есть песенное кафе, где есть аккордеон, они поют и в то же время тренируют свои легкие и много смеются", - говорит генеральный менеджер волонтерского центра Tyholmen Валери Анне Кантеро.

Этот проект имеет особое значение в совресенных условиях, когда более трети европейцев говорят, что чувствуют себя одинокими.