К разочарованию некоторых местных жителей и туристов, рестораны испанского города отказываются накрывать столик на одного, пытаясь получить максимум прибыли от групп посетителей.

Путешествующие по Барселоне в одиночку могут остаться голодными: местные рестораны один за другим отказывают им в обслуживании.

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Открытые террасы пользуются огромной популярностью весной и летом, когда в город съезжаются миллионы туристов. Но заведения общепита более гостеприимны к посетителям в группах. В разгар сезона они стараются получить максимум выручки.

Так, в центре Барселоны некоторые рестораны - в основном на улице Carrer de Blai, известной своими тапас-барами, и в районе Eixample - стали отказывать посетителям-одиночкам.

Как пишет газета El Pais, тамошние официанты говорят, что свободных столиков нет, а место на террасе не предоставляют.

Обедающих в одиночку обслуживают плохо

Людей, путешествующих и обедающих в одиночку, прохладный приём уже не удивляет. Столик возле туалета, кухни, в самом тесном уголке - обычное дело.

Но теперь и горожане ощущают на себе влияние туризма на барселонский общепит. Один местный житель рассказал газете, что за вечер он побывал в нескольких заведениях, но во всех ему отказали, несмотря на наличие свободных столиков.

Не всех местных жителей пускают в рестораны в разгар весеннего и летнего турсезонов в Барселоне. IMAGO/Mario Aurich via Reuters Connect

"На первой террасе, где мне удалось занять столик, ко мне быстро подошёл официант и сказал, что тот зарезервирован. Это было не так. Как только я встал, за стол уселась группа иностранцев", - рассказал он.

В другом ресторане мужчине сказали, что на ужин ему отводится всего 20 минут. В последнем заведении, куда он заглянул, ему прямо заявили, что терраса предназначена только для групп.

Группы туристов платят больше

Запрет на одиночные обеды объясняется финансовыми причинами. Посетители, пришедшие группой, как правило, тратят больше, чем те, кто обедает в одиночку. К тому же, приезжие в принципе меньше экономят на ресторанных меню, чем местные жители.

Последние не скрывают разочарования. Если раньше они могли спокойно сидеть на террасе, попивая кофе, хоть вечером, хоть днём, то теперь этого удовольствия они лишены.

С наступлением весенней жары барселонцы вынуждены подстраиваться под график питания туристов. Многие заведения отказываются принимать тех, кто хочет выпить стаканчик после 12 часов дня.

"4 часа дня. Перед входом в MACBA (Музей современного искусства Барселоны) мы хотим выпить кофе, - пишет журналистка Ноэми Виласека в июле на своей странице в социальных сетях. - На террасе нам его подавать не хотят, потому что "сейчас время для аперитива [перед ужином, конечно]".