В каких странах Европы богатство распределяется наиболее несправедливо и почему? Эксперты полагают, что налоговая система и доступ к домовладению - важнейшие факторы разрыва между состоятельными и бедняками.

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Неравенство в распределении богатства очень заметно во всем мире, и Европа не является исключением: 10% самых богатых жителей континента владеют 67% богатств, а 50% наименее обеспеченных совокупно держат в своих руках лишь 1,2% экономических благ.

Степень распределения богатства отличается от страны к стране, свидетельствует отчет Global Wealth Report 2023, подготовленный Credit Suisse и UBS. Исследование определяет чистое состояние или богатство как стоимость финансовых активов человека, семьи или компании плюс активы реальные (в основном жилье) - за вычетом их кредитных обязательств.

Неравномерность распределения богатства измеряется коэффициентом Джини: чем он выше, тем выше неравенство (нулевой показатель означает полное равенство).

Среди 36 европейских стран, в которых проводилось исследование, неравенство богатства в 2022 году варьировалось от 50,8 пунктов в Словакии до 87,4 в Швеции.

За исключением Исландии, неравенство довольно высоко во всех скандинавских странах. Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция оказались в верхней половине таблицы, а Швеция и вовсе возглавила список.

Наивысший показатель неравенства благосостояния (77,2) среди "большой четверки" экономических держав ЕС - у Германии, за ней следуют Франция (70,3), Испания (68,3) и Италия (67,8). Великобритания, бывший член ЕС, получила 70,2 балла. Тем временем Бельгия (59,6), Мальта (60,9) и Словения (64,4) следуют за Словакией в списке стран с наименьшим неравенством в благосостоянии.

Такие разные богатые...

В группе из 21 европейской стране, где наблюдается значительное неравенство в уровне благосостояния, лидирует Швеция: там 10% самых богатых владеют 74,4% благ. Самый низкий показатель неравенства в этой группе отмечен в Бельгии.

Среди "большой четверки" ЕС наибольшее неравенство наблюдалось в Германии, где 10% самых богатых людей владели 63% богатства; затем идут Франция (54,9%), Испания (53,8%) и Италия (53,5%). В Великобритании показатель распределения благв пересчете на самых богатых ниже и составляет 53,3%.

Швеция - необычный лидер

Может показаться неожиданным, что скандинавские страны в целом имеют столь высокие индексы по неравенству богатства, ведь одновременно они демонстрируют оптимальные результаты по другим показателям, таким как соцзащита и демократические ценности.

По мнению Лизы Пеллинг, главы стокгольмского аналитического центра Arena Idé, налоговая система стала самой весомой причиной, объясняющей эту парадоксальную тенденцию.

"За последние десятилетия мы отменили ряд налогов на богатство", - рассказала эксперт в интервью Euronews Business. - В Швеции на данный момент нет налога на богатство, а также на наследство, подарки и имущество".

Пеллинг отметила, что успешные шведские компании, получившие выгоду от инвестиций, сделанных с привлечением средств налогоплательщиков, не возвращают эти средства. "У нас очень низкие налоги для корпораций. Это означает, что у богатых людей много возможностей разбогатеть еще больше", - добавила наша собеседница.

Небогатые, но защищенные?

Пеллинг подчеркнул, что при этом Швеция по-прежнему остается одной из стран с высоким уровнем равноправия. "В основном это связано с тем, что у нас хорошо развита система социального обеспечения, люди чувствуют себя уверенно в системе госздравоохранения, доверяют пенсиям, страховкам на случай болезни и безработицы, - заметила она. - Так что у шведов меньше стимулов откладывать деньги на потом".

По словам эксперта, все дело - именно в своеобразной налоговой системе, позволяющей богатым продолжать богатеть. К примеру, в соседней Финляндии школьное образование - преимущественно государственное, а в Швеции треть учащихся старших классов посещают частные учебные заведения. Пеллинг подчеркивает, что эти школы, генерирующие прибыль, одновременно получают полное государственное финансирование. То же действует и в системе здравоохранения. "Первичная медицинская помощь в значительной степени приватизирована, и это очень выгодно. Компании, финансируемые за счет налогов, делают своих владельцев очень богатыми", - отмечает Пеллинг.

Чем богаты богатые?

По мнению Эстер Сандор иа Карлоса Вакас-Сориано, руководителей исследований Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound), одним из важнейших факторов неравенства в сфере распределения богатства является состав активов. Уровень владения жильем назван одним из самых главных.

"Страны с более высоким уровнем владения жильем среди населения, как правило, имеют более низкий уровень неравенства благосостояния", - сообщили исследователи в интервью Euronews Business.

Исследователи отдельно прокомментировали ситуацию в Германии, стране с сильной экономикой, которая получила высокие баллы по показателю неравенства богатства. "Там высока доля квартиросъемщиков, но при этом у них очень низкие коэффициенты потребления (расходы в отношении дохода) по сравнению с другими западноевропейскими государствами, благодаря в том числе жестко регулируемым правилам аренды и сравнительно большему предложению жилья", - отмечают они.

По данным Евростата, в 2022 году Германия имела самую низкую долю домовладельцев: только 46,5 % населения там проживали в собственных квартирах или домах. Средний показатель по ЕС для сравнения составил 69,1 %.

До справедливости далеко

Среди стран "большой четверки" ЕС и Великобритании неравенство благосостояния, отражаемое коэффициентом Джини, в период с 2000 по 2022 год фактически снижалось только в Германии (-4,3). Правда, в 2022 году все вернулось на круги своя, и Германия зафиксировала самый высокий показатель неравенства богатства из всех пяти стран. В Великобритании за тот же период тоже наблюдалось снижение неравенства, хотя и менее значительное (-0,4).

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Иная тенденция в Италии, там отмечен самый высокий рост показателя ( + 7,4 пункта), в Испании - (+ 2,8), а во Франции (+ 0,6).