Израиль дает ХАМАС "последний шанс" перед операцией в Рафахе

By Euronews

Ряд стран возобновляет финансирование БАПОР. Следователи ООН закрывают дела против сотрудников агентства

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Израиль предупредил Египет с тем, чтобы это предупреждение было передано ХАМАС, что остался последний шанс заключить сделку по заложникам перед наземной операцией в Рафахе. Израильские СМИ сообщили, что очередной раунд переговоров в Каире завершился в пятницу. Главу разведки Египта ждут в Тель-Авиве. Израильская делегация «готова пойти на дальнейшие широкомасштабные уступки, чтобы обеспечить сделку», но предостерегает от дальнейшего «затягивания» со стороны ХАМАС.

По сообщениям СМИ, цитирующих заявления официальных лиц, Израиль готов согласиться на освобождение не более 33 живых заложников: женщин, детей, стариков и больных - не 20, как предлагал ХАМАС.

Точные сроки «последнего шанса» не уточняются, но СМИ показывают изображения израильской бронетехники, уже скопившейся в непосредственной близости от Рафаха.

Следователи ООН, расследующие дела работников БАПОР, обвиненных Израилем, говорят, что они прекратили 5 дел из 19 из-за отсутствия доказательств с израильской стороны. Из 12 первоначальных обвинений, выдвинутых Израилем, 1 дело закрыто полностью, а 3 приостановлены; из 7 более поздних дел 1 приостановлено «в ожидании новых доказательств от Израиля». Следователи подчеркивают, что продолжают работать над оставшимися делами.

На этом фоне все больше стран решают возобновить финансирование БАПОР, приостановленное после того, как Израиль обвинил БАПОР в оказании помощи ХАМАС. В пятницу правительство Нидерландов заявило, что рассматривает возможность возобновления финансирования агентства ООН, если оно «выполнит рекомендации по укреплению своего нейтралитета».

БАПОР настаивает на том, что делает все возможное для продолжения своей миссии в секторе Газа. Тем временем ожидается поступление помощи от «Флотилии свободы», состоящей из нескольких судов, которые причалили и загружаются в порту под Стамбулом. "Флотилия" находится там уже много дней, и ее отправление постоянно откладывается. Активисты обвиняют Израиль в создании новых бюрократических препятствий.

По имеющимся данным, «Флотилия свободы» перевозит около 5500 тонн гуманитарного груза; организаторы намерены прорвать израильскую морскую блокаду Газы.