Грузия: как помочь пожилым справиться с одиночеством?

Когда его жена, сыновья, внуки и друзья заняты своими делами, 70-летний Нодар Гоникашвили вынужен коротать время в одиночестве. И тогда он приходит сюда, в небольшой парк в Тбилиси.

Но, оказывается, не так легко найти кого-то, с кем поговорить, обменяться последними новостями, того, кто может уделить ему время.

Нодар Гоникашвили, пенсионер:

— Представьте, у меня есть, что рассказать и я хочу поделиться этим... Чем больше у тебя информации, тем больше ты хочешь поговорить с кем-то. Мой внук не всегда хочет быть моим слушателем. Конечно, мы общаемся, иногда он спрашивает у меня что-то... но в любом случае, я и он, мы мыслим по-разному. __Поэтому лучше уж так все и оставить... Но в такие моменты я чувствую себя одиноко. У всех свои дела, все заняты.

Один из центров дневного пребывания для престарелых людей из-за пандемии он временно закрыт. Обычно каждый день персонал организует мероприятия для примерно 30 пожилых людей. Это помогает им не забывать, что они не одиноки и о них не забыли. Нодар Гоникашвили часто приходит сюда...

Инга Чхеидзе, работница центра для пожилых:

— Здесь не принято, чтобы пожилые люди имели свой бизнес, учились чему-то новому в этом возрасте. Они как бы стыдятся, говоря: что толку учиться, я слишком стар, чтобы работать, слишком стар, чтобы одеваться на работу. Больши__нство людей здесь предпочитают носить повседневную одежду.

В 2021 году Фонд ООН в области народонаселения и Университетский колледж Лондона провели опрос в 20 странах Центральной Азии и Восточной Европы.

В нем приняли участие люди в возрасте от 65 до 85 лет, и почти 20% из них заявили, что чувствуют себя очень одинокими. Согласно исследованию, изоляция, вызванная пандемией, только еще больше осложнила ситуацию.

Яго Качкачишвили, социолог:

— Положение вещей в постсоветском пространстве более драматична, чем в Восточной Европе. Это связано с тем, что социальные программы для пожилых людей там более развиты. Поэтому ситуация так разнится, __все отличается на уровне государственной политики в отношении престарелых.

Исследователи считают, что решение кроется в развитии государством национальной политики, сконцентрированной на защите прав, здоровья и чувства собственного достоинства своих пожилых граждан.