Украинские удары по российским НПЗ: каковы последствия?

By Aleksandar Djokic

Удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и их негативные экономические последствия для противника стали одной из самых успешных украинских кампаний.

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Прошлый год был отмечен всеобщим оптимизмом в отношении украинских военных усилий, в то время как в этом году все обстоит с точностью до наоборот: над информационным ландшафтом нависает мрачный пессимизм. Но некоторые эксперты считают, что и те, и другие ожидания преувеличены.

Судя по текущей динамике на линии фронта, Россия, похоже, владеет инициативу. Хотя и здесь может наступить перелом, если США восстановят помощь Украине. А удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам и их экономические последствия стали одной из наиболее успешных украинских кампаний.

Несмотря на то, что война в Украине длится уже более двух лет, интенсивность вооруженного конфликта между Москвой и Киевом не ослабевает. В то время как Россия усиливает бомбардировки украинских фронтов и ракетные удары по энергосистеме страны, Украина сосредоточилась на атаках беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и Черноморский флот. Оба варианта имеют свои экономические последствия.

Украина наносит удары по России с помощью беспилотников

Начиная с января и до конца марта украинские вооруженные силы нанесли 23 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам. Вашингтон не поддержал эти атаки, поскольку они идут вразрез с общей стратегией администрации Байдена, согласно которой Украина не должна переносить войну на российскую территорию.

Однако президент Украины Владимир Зеленский недавно в интервью Washington Post заявил: "Реакция США на это не была положительной. Мы использовали наши беспилотники. Никто не может сказать нам, что этого делать нельзя".

США могут ограничить использование только тех вооружений, которые они предоставили Украине, пояснил Зеленский, чего нельзя сказать о кампании против российской нефтяной инфраструктуры.

На данный момент Украина временно вывела из строя 16% российского производства моторного топлива. Некоторые удары затронули нефтеперерабатывающие заводы. Так, Волгоградский завод пострадал серьезно, и его ремонт, по данным газеты "Коммерсант", может продлиться примерно до начала лета. Другие заводы пострадали не так сильно, например, Ильский НПЗ, который был отремонтирован менее чем за месяц.

НПЗ играют важнейшую роль в экономике России

Директор международной программы Киевской школы экономики Элина Рыбакова сказала Euronews: "Эти забастовки нанесут большой ущерб, и вернуть нефтеперерабатывающие заводы в строй будет невероятно сложно. Они опираются на сложную технологию и большое количество крупных импортных компонентов".

Российские нефтеперерабатывающие заводы играют важнейшую роль в экономике страны и ее мировом энергетическом присутствии. Эти заводы перерабатывают сырую нефть в различные нефтепродукты, включая бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, обеспечивая как внутреннее потребление, так и международные экспортные рынки.

Являясь одним из крупнейших мировых производителей нефти, Россия в значительной степени полагается на свои нефтеперерабатывающие мощности, чтобы сохранить свое положение в глобальном энергетическом ландшафте.

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам нарушили работу этого жизненно важного сектора, вызвав немедленные производственные потери и нанеся ущерб инфраструктуре. А еще они являются стратегическим шагом Украины в ответ на российскую агрессию. В результате ударов российские нефтеперерабатывающие заводы столкнулись с операционными проблемами, что привело к снижению объемов производства и нарушению цепочки поставок.

"Поскольку российские мощности по импорту нефтепродуктов ограничены в краткосрочной перспективе, так как они настроены на экспорт, это довольно умный способ вызвать перебои на российском рынке с ограниченным воздействием на глобальном уровне", - сказал Euronews Аслак Берг, научный сотрудник Центра европейских реформ.

Мужчина ловит рыбу на льду Финского залива на фоне нефтехранилищ Санкт-Петербурга Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

По его словам, до сих пор стратегия Украины заключалась в нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а не по российским объектам по добыче сырой нефти или экспортным платформам.

"Украинцы наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, а не по российским объектам по добыче или экспорту сырой нефти. Это создает проблемы для внутреннего российского рынка нефтепродуктов, но для остального мира снижение российского экспорта продуктов будет компенсировано увеличением экспорта сырой нефти", - пояснил Берг.

США не решаются помогать Украине в год выборов

Когда официальные лица США выразили свое несогласие с этой украинской кампанией, некоторые аналитики сразу же предположили, что этот скептицизм, исходящий из Вашингтона, связан с опасениями потенциального роста цен на бензин и дизельное топливо в США в год выборов.

Некоторые эксперты считают, что нынешняя украинская кампания, если она ограничится российскими НПЗ, не вызовет больших сбоев на мировом рынке. Однако сырьевой аналитик UBS Global Wealth Management Джованни Стауново отметил в беседе с Euronews: "Некоторые участники рынка не делают различий или опасаются, что атаки беспилотников могут быть направлены и на экспортные терминалы в ближайшем будущем. Поэтому мы уже видим реакцию цен на сырую нефть".

В зависимости от масштабов кампании украинских беспилотников, негативное влияние ударов на внутреннюю экономику России, которая уже сократила экспорт нефтепродуктов с 1 марта, чтобы удовлетворить внутренний спрос и избежать сценария резкого роста цен на бензин и дизельное топливо, может измениться и сильнее повлиять на мировой рынок.

Украина должна осознавать потенциальные издержки для мирового рынка нефти

Йенс Нордвиг, основатель и генеральный директор Exante Data, объяснил Euronews возможный сценарий: "Если эти атаки будут продолжаться и создадут трудности с экспортом нефти, логично предположить, что мы можем получить увеличение мировых цен на нефть на 5-10 долларов - как от прямого воздействия на предложение, так и от дополнительной неопределенности, влияющей на премии за риск, а это будет выше 90 долларов за баррель сорта Brent".

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Эксперты считают, что Украина должна найти хрупкий баланс между желанием нанести как можно больший ущерб российской экономике и планированием ударов таким образом, чтобы как можно меньше повлиять на мировой рынок нефтепереработки и сырой нефти.

При этом Киев должен обращать внимание на то, как рынок реагирует на его кампанию по нанесению ударов БПЛА, потому что ему следует учитывать интересы своих партнеров. В конце концов, само существование Украины во многом зависит от ее отношений с Западом.