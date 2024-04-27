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Йеменские хуситы обстреляли панамский танкер в Красном море

Хуситы на менифестации в поддержку палестинцев
Хуситы на менифестации в поддержку палестинцев Авторское право Osamah Abdulrahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Osamah Abdulrahman/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Хуситы усилили нападения на суда и заявляют о сбитом вертолете США

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Баллистические ракеты, выпущенные йеменские повстанцами-хуситами , нанесли «незначительный ущерб» нефтяному танкеру под флагом Панамы. Судно следовало по Красному морю в пятницу, сообщили власти.

Атака последовала за ростом числа нападений, предпринятых хуситами, иранскими прокси, в последние дни после относительного затишья в их многомесячной кампании против действий Израиля в секторе Газа.

Повстанцы выпустили три ракеты, одна из которых повредила судно Andromeda Star под флагом Панамы и зарегистрированное на Сейшельских островах, сообщило Центральное командование ВС США. Частная охранная фирма Ambrey описала танкер как «участвующий в торговле, связанной с Россией». Судно следовало из Приморска (Россия) в Вадинар (Индия), сообщает Ambrey.

Представитель вооруженных сил хуситов бригадный генерал Яхья Сари позже заявил о нападении в субботу в заранее записанном заявлении, переданном повстанцами. Он описал танкер как «подвергшийся прямому удару».

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