Евровыборы: национальные проблемы затмевают европейские?

О чем будут думать избиратели, опуская в урну бюллетень на европейских выборах в июне? О будущем ЕС или скорее о внутренних проблемах своей страны?
Во Франции европейские выборы некоторые называют промежуточными выборами или предвестником президентских выборов 2027 года.
В частности так считает глава ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла, призывающий покончить с тем, что он называет "Европой Макрона".
"Если я буду в группе лидеров, я, очевидно, в тот же вечер попрошу о роспуске Национальной ассамблеи", — сказал Джордан Барделла в интервью RTL. Что, конечно, является выдачей желаемого за действительное, потому что только президент может принять такое решение в соответствии с Конституцией Франции.
"Да, европейские выборы 2024 года — подготовка к президентским выборам 2027 года", — заявил кандидат от левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.
"Национальные выборы второго порядка"
Спустя год после первых европейских выборов в 1979 году исследователи Карл-Хайнц Райф и Герман Шмитт назвали их "национальными выборами второго порядка". Это событие, которое, как считается, не имеет большого значения, позволяет политическим силам оценить свою популярность на национальном уровне, особенно если они проходят в середине президентского срока.
Кроме того, исследователи называют европейские выборы "национальными", поскольку они организуются на национальном уровне и проходят по национальным правилам, а кандидаты спорят друг с другом о национальных вопросах. Также в зависимости от страны отличаются метод голосования, день и минимальный возраст избирателей.
Тем не менее в нескольких исследованиях отмечается, что избиратели интересуются европейской повесткой.
Внимание к действиям Брюсселя привлекли и недавние кризисы: Covid и вторжение в Украину — и связанные с ними совместные закупки медицинского оборудования и вакцин во время пандемии Covid-19 и введение санкций против Москвы.
При этом, по словам аналитика, действия европейских институтов до сих пор мало известны широкой общественности.
Национальные выборы
В этом году европейские проблемы также могут отодвинуться на второй план, в то время как внимание многих стран будет монополизировано другим голосованием. Так в Бельгии федеральные и региональные выборы пройдут в тот же день, что и европейские — 9 июня. Президентские выборы прошли или еще пройдут в 2024 году в Финляндии, Словакии, Литве и Румынии, а избиратели из Португалии, Австрии и Хорватии будут голосовать за депутатов своих парламентов.
Европейские выборы также могут стать возможностью для правящих партий или оппозиции проверить свою популярность при подготовке к будущим выборам.
В Польше парламентские выборы в октябре привели к поражению ультраконсервативной партии "Право и справедливость" и победе либеральной Гражданской коалиции во главе с Дональдом Туском. "Для партии "Право и справедливость", которая потерпела поражение осенью, это также возможность вернуться в нужное русло на национальном уровне", — считает Эрик Морис.
Тот же анализ справедлив и для Чехии, где, согласно некоторым опросам, партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, проигравшая на последних президентских выборах, лидирует на европейских. "Для него это также перспектива возвращения к власти, возможно, во время следующих президентских выборов", — анализирует Эрик Морис.
Национальные проблемы превалируют
Согласно опросу Ipsos, проведенному Le Monde, Cevipof, Фондом Жана Жореса и Институтом Монтеня, во Франции национальные проблемы перевешивают европейские.
53% французских респондентов ответили, что при выборе своего кандидата они примут во внимание "прежде всего предложения партий по национальным вопросам", а 47% — по европейским.
Кроме того, 52% французов заявили, что они "проголосуют прежде всего для того, чтобы выразить свою поддержку или оппозицию президенту Республики или его правительству".
Однако "европеизация" проблем все же существует.
"В некоторых кругах, в частности, я имею в виду "белых воротничков", менеджеров, активных людей в возрасте до 50 лет, понимают, что Европа — это нечто большее, чем расстояние до Брюсселя или Страсбурга, — объясняет Паскаль Перрино, участвовавший в этом исследовании. — С другой стороны, в среде рабочих, служащих и безработных национальные проблемы часто превалируют над европейскими".
Тем не менее европейские вопросы — такие как иммиграция, общая сельскохозяйственная политика или поддержка Украины — важны и на национальном уровне.
Более того, национальные и европейские темы настолько переплетены, что иногда их трудно разделить.