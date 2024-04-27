Евровыборы: национальные проблемы затмевают европейские?

О чем будут думать избиратели, опуская в урну бюллетень на европейских выборах в июне? О будущем ЕС или скорее о внутренних проблемах своей страны?

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Во Франции европейские выборы некоторые называют промежуточными выборами или предвестником президентских выборов 2027 года.

В частности так считает глава ультраправой партии "Национальное объединение" Джордан Барделла, призывающий покончить с тем, что он называет "Европой Макрона".

Сильны попытки и соблазны использовать европейские выборы в качестве "промежуточных выборов" — midterms, как говорят в Соединенных Штатах, на которых люди выплескивают свой гнев против команды, находящейся у власти. Конечно, европейские ультраправые часто играют в эту игру Паскаль Перрино почетный профессор Института политических исследований в Париже и автор книги "Вкус политики"

"Если я буду в группе лидеров, я, очевидно, в тот же вечер попрошу о роспуске Национальной ассамблеи", — сказал Джордан Барделла в интервью RTL. Что, конечно, является выдачей желаемого за действительное, потому что только президент может принять такое решение в соответствии с Конституцией Франции.

"Да, европейские выборы 2024 года — подготовка к президентским выборам 2027 года", — заявил кандидат от левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.

Во Франции это единственные крупные выборы перед следующими президентскими в 2027 году. Это голосование по национальному списку, поэтому велик соблазн его национализировать Эрик Морис аналитик Центра европейской политики

"Национальные выборы второго порядка"

Спустя год после первых европейских выборов в 1979 году исследователи Карл-Хайнц Райф и Герман Шмитт назвали их "национальными выборами второго порядка". Это событие, которое, как считается, не имеет большого значения, позволяет политическим силам оценить свою популярность на национальном уровне, особенно если они проходят в середине президентского срока.

Кроме того, исследователи называют европейские выборы "национальными", поскольку они организуются на национальном уровне и проходят по национальным правилам, а кандидаты спорят друг с другом о национальных вопросах. Также в зависимости от страны отличаются метод голосования, день и минимальный возраст избирателей.

Тем не менее в нескольких исследованиях отмечается, что избиратели интересуются европейской повесткой.

Пока что тенденция к европеизации незначительна. Она не очень заметна. Она была более заметна во время последних европейских выборов в 2019 году, когда наблюдался всплеск явки избирателей. У нас сложилось впечатление, что все больше европейцев интересуются европейскими выборами и властью Европарламента Паскаль Перрино почетный профессор Института политических исследований в Париже и автор книги "Вкус политики"

Внимание к действиям Брюсселя привлекли и недавние кризисы: Covid и вторжение в Украину — и связанные с ними совместные закупки медицинского оборудования и вакцин во время пандемии Covid-19 и введение санкций против Москвы.

Недавние кризисы вывели Европейский союз, или, по крайней мере, его действия на европейском уровне, на передний план Эрик Морис аналитик Центра европейской политики

При этом, по словам аналитика, действия европейских институтов до сих пор мало известны широкой общественности.

Национальные выборы

В этом году европейские проблемы также могут отодвинуться на второй план, в то время как внимание многих стран будет монополизировано другим голосованием. Так в Бельгии федеральные и региональные выборы пройдут в тот же день, что и европейские — 9 июня. Президентские выборы прошли или еще пройдут в 2024 году в Финляндии, Словакии, Литве и Румынии, а избиратели из Португалии, Австрии и Хорватии будут голосовать за депутатов своих парламентов.

Европейские выборы также могут стать возможностью для правящих партий или оппозиции проверить свою популярность при подготовке к будущим выборам.

В прошлом году в Испании прошли выборы. Мы знаем, что правительство вызывает много вопросов, особенно в связи с его союзом с каталонскими сепаратистами. Это также испытание для правительства Педро Санчеса Эрик Морис аналитик Центра европейской политики

В Польше парламентские выборы в октябре привели к поражению ультраконсервативной партии "Право и справедливость" и победе либеральной Гражданской коалиции во главе с Дональдом Туском. "Для партии "Право и справедливость", которая потерпела поражение осенью, это также возможность вернуться в нужное русло на национальном уровне", — считает Эрик Морис.

Тот же анализ справедлив и для Чехии, где, согласно некоторым опросам, партия бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, проигравшая на последних президентских выборах, лидирует на европейских. "Для него это также перспектива возвращения к власти, возможно, во время следующих президентских выборов", — анализирует Эрик Морис.

Национальные проблемы превалируют

Избиратели голосуют по национальным, экономическим и социальным причинам. На данный момент это рост цен на энергоносители и проблемы инфляции, а не европейские темы, будь то европейские институты, европейская политика или даже война в Украине Паскаль Перрино почетный профессор Института политических исследований в Париже и автор книги "Вкус политики"

Согласно опросу Ipsos, проведенному Le Monde, Cevipof, Фондом Жана Жореса и Институтом Монтеня, во Франции национальные проблемы перевешивают европейские.

53% французских респондентов ответили, что при выборе своего кандидата они примут во внимание "прежде всего предложения партий по национальным вопросам", а 47% — по европейским.

Кроме того, 52% французов заявили, что они "проголосуют прежде всего для того, чтобы выразить свою поддержку или оппозицию президенту Республики или его правительству".

Однако "европеизация" проблем все же существует.

"В некоторых кругах, в частности, я имею в виду "белых воротничков", менеджеров, активных людей в возрасте до 50 лет, понимают, что Европа — это нечто большее, чем расстояние до Брюсселя или Страсбурга, — объясняет Паскаль Перрино, участвовавший в этом исследовании. — С другой стороны, в среде рабочих, служащих и безработных национальные проблемы часто превалируют над европейскими".

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Тем не менее европейские вопросы — такие как иммиграция, общая сельскохозяйственная политика или поддержка Украины — важны и на национальном уровне.

Более того, национальные и европейские темы настолько переплетены, что иногда их трудно разделить.