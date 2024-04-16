Налог на наследство в Европе: как различаются правила?

В 19 странах ЕС взимается налог на наследство, дарение или имущество. Однако при передаче имущества близким родственникам применяется весьма льготный режим, поэтому большинство наследств остаются необлагаемыми налогом.

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Неравенство в распределении богатства распространено по всей Европе. 10% самых богатых людей на континенте владеют ошеломляющими 67% богатства, в то время как половина всего взрослого населения вместе — лишь 1,2%.

Роль налогов на наследство, имущество и дарение в решении проблемы неравенства часто обсуждается. 19 из 27 стран ЕС взимают налоги на передачу богатства. Однако доходы от таких налогов превышают 1% от общего объема налогообложения только в двух странах ЕС, а именно в Бельгии и Франции.

Что такое налог на наследство?

Налог на наследство взимается в момент передачи богатства, обычно после смерти дарителя. Этим он отличается от классических налогов на богатство, которые ежегодно взимаются с принадлежащего человеку имущества.

Налог на наследство отсутствует в восьми странах ЕС

По состоянию на 2022 год, по данным аналитического центра Tax Foundation, который опирается на "Руководство по по налогам на недвижимость и наследство по всему миру 2022" и "Краткие сведения о налогах в мире" компании PwC, в восьми странах ЕС не существует налогов на наследство, имущество и дарение. Это Австрия, Кипр, Эстония, Латвия, Мальта, Румыния, Словакия и Швеция. Среди стран Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) налоги на передачу богатства отсутствуют также в Норвегии.

Пять европейских стран отменили налог на наследство

С 2000 года пять стран отменили налог на наследство. Это Австрия, Чехия, Норвегия, Словакия и Швеция. Эстония и Латвия никогда его не взимали.

Согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Налог на наследство", датированному 2021 годом, в Европе существует множество общих черт конструкции налогов на наследство, имущество и дарение.

Большинство стран взимают налоги на наследство и дарение с получателей, меньшинство — с доноров. Только Дания в ЕС взимает налог на наследство с умерших доноров. Такое же правило действует и в Великобритании.

В большинстве стран предпочтение отдается супругам и прямым потомкам за счет более высоких порогов освобождения от налогов и более низких налоговых ставок. К наиболее часто облагаемым налогом активам относятся основное жилье, бизнес, пенсионные накопления и полисы страхования жизни.

Как различаются правила и ставки налога на наследство?

Правила и ставки налога на наследство зависят от страны и региона, стоимости наследуемых активов и степени семейной близости между покойным и получателем.

Например, во Франции, по данным Tax Foundation, разные ставки применяются при передаче наследства родственникам по восходящей и нисходящей линии, при передаче наследства между братьями и сестрами, кровными родственниками до четвертой степени и всеми остальными.

Налоговые ставки также значительно различаются. В большинстве стран действуют прогрессивные налоговые ставки, но примерно в трети стран применяются плоские.

В 2022 году максимальная ставка налога на наследство варьировалась от 4% в Хорватии до 88% в Испании в зависимости от региона.

В большинстве европейских стран также действуют пороги освобождения от налога на наследство и имущество. Как правило, они зависят от отношений между дарителем и наследником, при этом более благоприятные пороги освобождения применяются к более близким членам семьи.

В разных странах Европы они существенно различаются, например, от почти 16 000 евро в Бельгии до более чем миллиона евро в Италии.

Во многих странах доходы от налога на наследство составляют менее 1% от общего объема налогообложения

Хотя максимальная ставка налога на наследство превышает 50% в нескольких странах, доходы от налогов на наследство, имущество и дарение составляют очень небольшую часть общих налоговых поступлений в Европе. В 2019 году доля общих налоговых поступлений от этих налогов составила менее 1%, за исключением Бельгии (1,46%) и Франции (1,36%).

В Великобритании этот показатель составил 0,71%, в Испании — 0,58%, в Германии — 0,52%, в Италии — 0,1%.

Большинство наследств не облагается налогом

Причина низких поступлений от налогов на наследство и имущество заключается в том, что в ряде стран, согласно отчету ОЭСР, большая часть наследства остается необлагаемой налогом. Это в значительной степени объясняется весьма льготным налоговым режимом, применяемым к передаче имущества близким родственникам, а также льготами, предоставляемыми при передаче конкретных активов. Например, это основное место жительства, бизнес и фермерские активы, пенсионные активы и полисы страхования жизни.

"В ряде стран налоги на наследство и имущество также можно в значительной степени избежать путем дарения при жизни благодаря более благоприятному налоговому режиму", — говорится в докладе.

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Доклад ОЭСР: налог на наследство повышает справедливость

В докладе также говорится о том, что хорошо продуманные налоги на наследство могут увеличить доходы и повысить справедливость.

"С точки зрения справедливости, налог на наследство, особенно тот, который направлен на относительно высокие уровни передачи богатства, может быть важным инструментом для повышения равенства возможностей и снижения концентрации богатства", — говорится в докладе.