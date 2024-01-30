Ситуция с коррупцией в Европейском союзе ухудшается, её уровень в 2023 году был самым высоким за десять с лишним лет. Такой вывод сделали эксперты Transparency International.

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Международная организация Transparency International опубликовала свой ежегодный отчёт под названием "Индекс восприятия коррупции" (ИВК). В нём оценён уровень коррупции в государственном секторе 180 стран по шкале от нуля (крайне высокий) до 100 (крайне низкий).

Наименее коррумпированной шестой год подряд названа Дания - она расположилась на первой строчке рейтинга. Следом - на втором и третьем местах - Финляндия и Новая Зеландия.

Несмотря на высокие позиции в общем списке, несколько демократических стран, таких как Швеция (82), Нидерланды (79), Исландия (72) и Великобритания (71), набрали самые низкие баллы в ИВК с момента первой его публикации в 2012 году.

"Падение общерегионального показателя ИВК в Западной Европе и ЕС свидетельствует о том, что европейские правительства должны более серьёзно относиться к борьбе с коррупцией и поддержанию верховенства закона", - сказала Флора Крессвелл, региональный координатор Transparency International в Западной Европе.

"Страны должны повысить свои стандарты и лучше соблюдать свои собственные нормы, чтобы активизировать борьбу с коррупцией, оградить систему правосудия от вмешательства и поставить заслон влиятельным группам интересов в политике".

По данным Transparency International, более чем в трёх четвертях стран региона борьба с коррупцией либо застопорились, либо ведётся менее активно, чем ранее.

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Наибольшее число баллов среди европейских стран у вышеупомянутых Дании (90), Финляндии (87) и Норвегии (84), а наименьшее - у Венгрии (42), Румынии (46) и Болгарии (45).

Из 31 страны этого региона только шесть значительно улучшили свои позиции с 2012 года: Чехия (57), Эстония (76), Греция (49), Латвия (60), Италия (56) и Ирландия (77).

По сравнению с результатами ИВК 2015 года, существенно снизились показатели Австрии (71), Люксембурга (78), Швеции (82) и Великобритании (71).

Польша (54) и вовсе откатилась на семь строчек за последнее десятилетие из-за "действий теперь уже бывшей правящей партии "Право и справедливость" (PiS) по монополизации власти в ущерб общественным интересам", говорится в докладе. Там также подчёркивается, что Греция (49) заняла очень низкое место в списке 2023 года из-за слабой автономии судебной системы.

Как странам улучшить ситуацию с коррупцией?

Однако даже страны, занявшие первые места в рейтинге, испытывают трудности с пресечением злоупотреблений в государственном секторе, говорят авторы, отмечая, что власти "не привлекают к должной ответственности компании, которые дают взятки за получение доступа на иностранные рынки".

В отчёте упоминается случай в Нидерландах (79), власти которых столкнулись с критикой за решение не преследовать Shell в судебном порядке по делу о взяточничестве при сделках с нигерийской нефтяной компанией, особенно в свете шокирующих оправдательных приговоров в Италии по тому же делу.

Transparency International также ссылается на недавно предложенную антикоррупционную директиву ЕС, которая, в случае принятия, потребует от стран-членов "криминализировать иностранный подкуп на стороне спроса".

Некоторые страны ЕС уже ввели уголовную ответственность как за предложение, так и за спрос на иностранный подкуп. Однако они редко – если вообще когда–либо - принимают меры против иностранных чиновников.

Некоторые из самых громких коррупционных скандалов в новейшей истории были связаны с отмыванием денег через банки в таких странах ЕС, как Дания (90), Германия (78) и Швеция (82). Неспособность правительств этих стран обеспечить надлежащий надзор за банковскими структурами - одна из причин, по которой в настоящее время разрабатывается новый орган по борьбе с отмыванием денег на уровне Евросоюза.

Авторы также обнаружили, что Швейцария (82), несмотря на высокие баллы по ИВК, так и не избавилась от репутации одного из "мировых центров по отмыванию денег", где иностранная коррумпированная элита может легко найти посредников для создания и управления от их имени компаниями и трастами.

Однако на рассмотрении находится законопроект, который призван наложить дополнительные обязательства на юристов и других ответственных лиц по пресечению финансовых операций преступного характера.

В Ирландии (77), согласно отчёту, крайне затруднён доступ к реестрам бенефициарных собственников, местным властям есть над чем работать в плане прозрачности.

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Авторы отмечают, что эта проблема характерна и для Франции (71), поскольку, согласно экспертному анализу, проведённому в 2023 году, бенефициарных владельцев 61 % компаний, владеющих недвижимостью в стране, устрановить невозможно.

Более того, исследование Transparency International показало, что доступ к такой информации существенно ограничен для общественности, НПО и журналистов по всему ЕС.

Россия продолжает опускаться в рейтинге

Россия, которая из года в год набирает всё меньше баллов в "Индексе восприятия коррупции-2023", опустилась ещё на две позиции в сравнении с 2022-м и заняла 141-е место. Она поделила его с Киргизией, Угандой и Гвинеей.

Всего с 2012 года Россия потеряла 8 позиций.

Касательно Украины (104 место), эксперты Transparency International отмечают наличие коррупционных рисков, которые возникли в связи с началом в 2022 году вторжения РФ. Но страна, как и все предыдущие годы, продолжила подниматься в рейтинге за счёт "реструктуризации органов судебной власти, укреплению независимости судебной системы и повышению потенциала органов прокуратуры, ведущих борьбу с коррупцией, - cказано в аналитической записке ИВК. - Несмотря на эти успехи, все ещё значительное число дел о коррупции в высших эшелонах власти вызывает серьёзную обеспокоенность.