Россия возобновляет атаки на энергетический сектор Украины

By Euronews и AP

По данным ВВС Украины, Россия запустила 21 ракету, предположительно нацеленную на украинскую энергетическую инфраструктуру.

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ВВС Украины заявили, что за минувшую ночь Россия выпустила 34 ракеты по Украине, а 21 ракета была сбита украинскими средствами ПВО.

Россия заявила, что ее системы противовоздушной обороны перехватили более 60 украинских беспилотников над югом Краснодарского края.

В своем сообщении в Telegram министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что энергетические объекты в Днепропетровске на юге страны, Ивано-Франковске и Львове на западе подверглись нападению, а инженер получил ранения.

Частный энергетический оператор ДТЭК сообщил, что четыре его тепловые электростанции были повреждены и есть «жертвы». По сообщениям Kyiv Post, два мирных жителя получили ранения.

В начале этого месяца Россия разрушила одну из крупнейших электростанций Украины и повредила несколько других в результате массированной атаки ракет и беспилотников, возобновив свои атаки на энергетические объекты Украины.

Украина обратилась к своим западным союзникам с призывом увеличить количество систем противовоздушной обороны для отражения нападений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: "Эта трагедия разворачивается на наших глазах. Есл бы у нас было достаточно систем ПВО, мы бы смогли спасти жизни и нашу экономику от разрушений".

На заседании Контактной группы по обороне Украины в пятницу министр обороны США Ллойд Остин объявил, что США предоставят Украине дополнительные боеприпасы и снаряжение для пусковых установок противовоздушной обороны.

Повреждена психиатрическая больница

В Харькове удар попала психиатрическая больница. Один человек получил ранения.

На фотографиях с места событий видна огромная воронка на территории учреждения и укрывающиеся в коридорах пациенты. Губернатор области Олег Синегубов сообщил, что пострадала 53-летняя женщина.

Министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО перехватили 66 беспилотников над Краснодарским краем. Еще два беспилотника были сбиты в Крыму.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинские войска нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и инфраструктурным объектам, но жертв и серьезных повреждений нет. Региональное управление МЧС сообщило, что во время атаки на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани произошел пожар.

Украинские официальные лица обычно отказываются комментировать последствия атак на российской земле. Но Министерство энергетики Украины подтвердило в субботу, что два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае подверглись атаке беспилотников.