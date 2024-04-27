"Нельзя допустить повторения катастрофы", - Зеленский на церемонии в Чернобыле

By euronews

Через 38 лет под ударом находятся Запорожская АЭС и другие ядерные объекты Украины

РЕКЛАМА

В пятницу на севере Украины прошла церемония, посвященная памяти погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед присутствующими и заявил, что Запорожская атомная электростанция должна быть освобождена от российского контроля. Он призвал сделать все, чтобы все украинские ядерные объекты должны быть защищены от российских атак.

После того, как участники возложили цветы к мемориалу, Олег Бондаренко, председатель комитета по экологической политике Верховного совета Украины, выразил благодарность тем, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. "Этот шаг спас мир от радиационной катастрофы", - сказал он.

В тот же день Зеленский написал в социальных сетях: «Весь мир обязан оказать давление на Россию», чтобы добиться освобождения Запорожской АЭС и защиты всех украинских ядерных объектов. По его словам, «это единственный способ предотвратить новые радиационные катастрофы».

В начале апреля ЗАЭС подвергалась ударам в течение трех дней подряд.

Россия утверждает, что атаки были совершены украинскими войсками с помощью беспилотников. Но Украина утверждает, что Россия провела операцию под "чужим флагом", чтобы создать впечатление, будто виновата Украина.

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.