By Indrabati Lahiri

Какая средняя заработная плата по ЕС и странам еврозоны? Какие профессии считаются самыми высокооплачиваемыми? Где зарплаты ниже, а где выше, и почему? Обзор Euronews.

РЕКЛАМА

Трудовое законодательство ЕС считается одним из самых жёстких. Особый акцент в нём делается на условия труда и права трудящихся, борьбу с дискриминацией и гарантии занятости.

Однако, когда речь заходит о заработной плате, то тут в странах сообщества наблюдается разброс. Сказываются различные факторы: состояние экономики и рынка труда, инфляция, уровень спроса и так далее.

По данным Евростата, в 2022 году среднегодовая зарплата варьировалась от 106 839,33 евро в Швейцарии до 12 923,66 евро в Болгарии.

После Швейцарии вторую строчку в рейтинге стран с самым высоким уровнем оплаты труда заняла Исландия (81 942 евро). Тройку замкнул Люксембург (79 903 евро). Далее расположились Норвегия (74 506 евро) и Бельгия (70 297 евро).

Меньше всех платят трудящимся в Болгарии (12 923 евро), Румынии (14 500 евро), Хорватии (17 842 евро), Венгрии (18 274 евро) и Польше (18 114 евро).

Евростат отмечает в этом отчёте, что средняя почасовая оплата труда в Евросоюзе составила 30,5 евро. Средняя годовая заработная плата работников без детей составила 26 136 евро. Трудоустроенные пары с двумя детьми в среднем получали 55 573 евро в год.

Гендерный разрыв в оплате труда в 2021 году составлял 12,7% по ЕС, причём в Эстонии этот показатель был самым большим относительно других стран блока - 20,5%. Наименьшая разница была в Люксембурге - 0,2%. Однако, по данным Европейской комиссии, в 2023 году разрыв в оплате труда мужчин и женщин увеличился до 13%.

Ещё в 2020 году Еврокомиссия объявила о стратегии, направленной на на разрешение этой проблемы к 2025 году. Затем комиссия запустила Директиву о прозрачности системы оплаты труда, на реализацию которой было выделено 6,1 млн. евро. Это облегчило работникам задачу по выявлению случаев дискриминации при начислении зарплат и стало руководством к действию для работодателей.

Среднегодовая чистая заработная плата за последние годы несколько выросла как в ЕС, так и в зоне евро, но не так значительно, как можно было бы ожидать. Это во многом объясняется замедлением темпов производительности труда, особенно в период после мирового финансового кризиса, даже несмотря на экономический рост в ЕЭЗ.

Самыми высокооплачиваемыми сферами занятости в Европе являются финансы, страхование, электроэнергетика, добыча полезных ископаемых, информационные технологии, розничная торговля и образование. Самые низкооплачиваемые - административное обеспечение, гостиничный бизнес и строительство.

Но при оценке покупательной способности в разных странах следует учитывать инфляцию. В последние пару лет в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ наблюдался её резкий рост. В основном это было связано с пандемией.

Другие геополитические потрясения, такие как российско-украинская война, привели к задержкам поставок и усугубили энергетический кризис. В условиях конфликта между Израилем и ХАМАС ситуация может ухудшиться, прочат аналитики.

В этом случае рост инфляции, скорее всего, приведёт к понижению зарплат и увеличению стоимости жизни. Рост заработной платы часто не поспевает за ростом цен.

Почему в Швейцарии и Исландии такие высокие зарплаты?

Высокие зарплаты в Швейцарии обусловлены состоянием банковского сектора и сектора финансовых услуг. Кроме того, там, по сравнению с остальными странами ЕС и ЕЭЗ, гораздо ниже налоги - от 20% до 35%.

Заработная плата в Исландии повышается благодаря тому, что значительная часть задейстованных в частном секторе работают по коллективным договорам. К тому же, там расширили льготы по программе борьбы с последствиями пандемии COVID-19, и восстановили почасовую оплату труда после периода снижения.

Кроме того, Исландия в списке стран с самой высокой стоимостью жизни и устойчиво высокой инфляцией. Это способствует тому, чтобы работники требовали повышения заработной платы в соответствии с ростом цен. С марта 2019 года в Исландии было подписано 326 трудовых соглашений, при этом более 90% работников состоят в профсоюзах.

Как и в Швейцарии, в большинстве банков в Люксембурге работают высококвалифицированные, опытные и востребованные сотрудники, получающие солидные денежные вознаграждения. Среди них немало экспатов.

Кроме того, в этой стране каждые два года пересматривается МРОТ в соответствии динамикой цен, что позволяет поддерживать стандарты оплаты труда на высоком уровне. Но важно уточнить, что оклады во многом зависят от отраслей, подразделений банков, стажа, возраста, а также образования и опыта.

РЕКЛАМА

В Норвегии работники, как правило, имеют очень высокий уровень образования, что обусловливает более высокую заработную плату. Неравенство в оплате труда также довольно низкое, а продуманная система прогрессивного налогообложения еще больше сдерживает разброс в доходах. Сравнительно эгалитарная культура труда Норвегии также позволяет работникам легче договариваться о зарплате и льготах с нанимателями.

Страны с самыми низкими зарплатами

Болгария в настоящее время борется с проблемой снижения заработной платы, поскольку все большее число людей трудоспособного возраста покидает страну, часто устремляясь в страны Западной Европы. Низкий уровень образования, ограниченный доступ к финансируемому работодателем обучению, а также консультированию по вопросам карьеры - основные причины того, что Болгария возглавила антирейтинг стран с самым нихким уровнем оплаты труда.

Но власти планируют со следующего года повысить размер минимальной заработной платы до 933 левов (477 евро) с нынешних 780 левов (398 евро).

Негативным фактором для Румынии является недостаточно эффективно действующие профсоюзы. Румынская экономика также все еще находится в стадии становления, возможности её пока невелики.

Война за независимость Хорватии в начале 1990-х годов сильно ударила по экономике страны, она упустила возможность развивать свой экономический и финансовый секторы, когда это делали остальные страны Евросоюза. После войны правительство также понесло огромные расходы на выплату компенсаций и восстановление.

РЕКЛАМА

Это привело к тому, что экономика Хорватии сегодня все еще не настолько развита, как можно было бы ожидать. В гостиничном и туристическом бизнесе страны наблюдается большая зависимость от временных и сезонных работников. Это привело к тому, что заработная плата остается хронически низкой, так как практически не существует давления на рост заработной платы с точки зрения продолжительности трудового стажа, профсоюзов и переговоров.

Однако после вступления в ЕС ситуация меняется к лучшему, и теперь Хорватия, помимо прочих преимуществ, имеет более емкий рынок труда. Кроме того, в этой стране довольно низкая стоимость жизни, что также способствует росту покупательной способности.

Низкую стоимость жизни в Венгрии аналитики называют чуть ли не ключевым фактором слабого роста заработной платы. Хотя сейчас, когда в стране наблюдается более высокая инфляция, ситуация, возможно, начнёт постепенно меняться.

Что касается Польши, то здесь к сдерживанию роста заработной платы приложило руку правительство, которое намеренно делало это на протяжении нескольких лет. Так Польша сохраняла ярлык страны с "дешевой рабочей силой". Хотя это и привлекает иностранные компании, но вряд ли делает жизнь среднестатистического польского работника лучше, ведь его зарплата гораздо ниже, чем у его западноевропейских коллег.

Однако средний заработок - это лишь часть общей картины, особенно если речь идет о целой стране или регионе. В идеале при статисследовании количественные признаки всегда должны рассматриваться вместе с качественными. Только так можно получить наиболее полное представление.

РЕКЛАМА

Так, в некоторых странах, в Польше например, респонденты высказывают удовлетворённость жизнью, несмотря на низкие зарплаты в стране.