Европа сохраняет статус региона с самыми высокими показателями демократии в мире, однако во многих странах континента наблюдается их снижение, говорится в новом исследовании.

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Основы демократии ослабевают во всем мире, причём в половине стран наблюдается ухудшение ситуации с верховенством закона и свободой слова, говорится в новом докладе Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA), межправительственной организации со штаб-квартирой в Стокгольме.

Европа сохраняет статус региона с самыми высокими показателями в мире, однако во многих странах - даже прочных демократических устоев, - например, Великобритании, Австрии и Нидерландах, наблюдается их снижение уровня демократии.

Как с ней обстоят дела в европейских странах, какие из них остаются верны демократическим ценностям, а какие - напротив, отсутпают от них?

Глобальная "раздемократизация"

Международная организация IDEA проводит исследование на данную тему ежегодно. В этом году её доклад получил название "Состоянии демократии в мире в 2023 году: новые системы сдержек и противовесов".

Эксперты проанализировали ситуацию в 173 странах по 17 параметрам - от реализации гражданских свобод, до независимости судебной системы.

Главный вывод таков: в целом во всех регионах мира уровень демократии идёт на спад. При этом, за последние пять лет почти в половине государств, охваченных исследованием, снизился по крайней мере один из ключевых показателей демократии.

Причина демократической рецессии, как считают авторы, - в эрозии системы сдержек и противовесов. Её ключевые элементы - это выборы, парламенты и суды. Именно они, как подчёркивают авторы исследования, обеспечивают соблюдение закона и призывают политиков к ответу. К этому прибавляется кризис в экономике с ростом стоимости жизни, изменение климата и война России против Украины.

"Многие страны сегодня испытывают трудности даже с базовыми аспектами демократии", - заявил генеральный секретарь IDEA Кевин Касас-Замора.

"Но в то время как многие формальные институты, например, законодательные органы, ослабевают, есть надежда на то, что неформальные элементы системы сдержек и противовесов - от журналистов до организаторов выборов и антикоррупционных комиссий - смогут успешно бороться с авторитарными и популистскими тенденциями".

Ситуацию с демократией в странах анализировали по показателям, разбитым на четыре категории: Верховенство закона, Права, Представительность и Участие. Каждая страна оценивалась по шкале от 0 до 1, где 1 - максимальный уровень демократичности.

Скандинавские страны на лидирующих позициях

Скандинавские страны демонстрируют наилучшие показатели демократичности. Так, Дания находится на первом месте в мире в трёх из четырёх категорий. Норвегия и Финляндия - в первой десятке во всех категориях, а Швеция - в трёх.

Отличилась и Германия, войдя в первую десятку во всех классификациях.

Франции и Великобритании, как консолидированным демократиям Европы, удалось попасть в топ-20 рейтинга лишь в двух категориях. В категории "Верховенство закона" Великобритания заняла 17-е место, а Франция - 20-е. В категории "Права" Франция расположилась на 27-й строчке, а Великобритания - 34-й.

Худшие показатели в ЕС - у Венгрии, Польши и Румынии

В 2022 году, если смотреть как на баллы, так и на глобальный рейтинг, некоторые восточные государства-члены Евросоюза продемонстрировали не самые лучшие демократические показатели. Это Венгрия, Польша и Румыния. Они не вошли даже в число 50 лучших в категории "Верховенство закона".

Четыре страны европейского континента отнесены к недемократическим.

Четыре страны "отдалились" от остальной Европы.

К недемократическим странам авторы исследования отнесли Азербайджан, Беларусь, Россию и Турцию. У последней результат несколько лучше, чем у остальных трёх стран. Так или иначе, ни одно из вышеперечисленных государств не вошло даже в первую сотню рейтинга ни в одной из четырёх категорий. "Группа явно недемократических стран - Азербайджан, Беларусь, Россия и Турция - отдалилась от остальной Европы, демонстрируя по большинству показателей демократии результаты значительно ниже среднеевропейских", - говорится в выводах доклада.

Спады и подъёмы последних пяти лет

Хотя именно страны ЕС заняли первые места рейтинга, если рассматривать данные за период с 2017 по 2022 годы, то можно отметить значительное снижение конкретных показателей демократичности во многих государствах блока. В докладе подчёркивается ухудшение ситуации в странах с давно сложившимися, прочными демократическими традициями, включая Австрию, Люксембург, Нидерланды, Португалию и Великобританию.

Если конкретно, то негативная тенденция наблюдается при соблюдении принципа верховенства закона (особенно при практическом применении законодательства) и свободы прессы. Упомянутые страны по-прежнему сохраняют относительно высокие позиции в других категориях, однако зафиксированное "снижение данных показателей подчёркивает, насколько важно сохранять бдительность для обеспечения будущего демократии", говорится в докладе.

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Разброс в баллах в период с 2017 по 2022 годы свидетельствует о спадах и подъёмах. Установив статистическую значимость на уровне 0,05, социологи IDEA выявили, что в последние пять лет 7 стран Евросоюза продемонстрировали значительное снижение показателей в категории "Верховенство закона". Намного ниже 0,05 балла результаты в Португалии, Австрии, Нидерландах и Венгрии. Хуже ситуация в Великобритании, а замыкает "антирейтинг" Беларусь.

В Австрии и Великобритании также сдают позиции в категории "Права". Франция - и вовсе попала в тройку стран, где в последнюю пятилетку наблюдалось самое значительное снижение показателей.

Всё это время Германия набирала баллы, чтобы войти в итоге в число лучших в трёх категорий из четырёх. Однако в категории "Представительность" её рейтинг снизился.

Несмотря на "раздемократизацию" Венгрии и Польши, Центральная Европа стала эпицентром демократического роста. Молдова, Латвия, Армения, Румыния и Азербайджан улучшили свои показатели в категории "Верховенство закона" более чем на 0,05 пункта.

Что измеряют эти категории?

Согласно отчёту, четыре основные категории охватывают различные аспекты демократической деятельности.

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Права - это совокупный показатель, которым определяется, насколько справедливой является правовая система, уважаются гражданские свободы, а также оценивается степень материальной и социальной поддержки демократии,соблюдения социального, политического, гендерного равенства.

Верховенство закона - новый агрегированный показатель, введённый в этом году (при сопоставлении с результатами 2021 года). С его помощью социологи выявляют, насколько независима судебная система от государства, в какой мере госслужащие используют свои должности и полномочия в личных целях, насколько предсказуемо соблюдение законов и какова степень свободы населения от политического принуждения.

Представительнось - это совокупный показатель доверия к избирательным процессам (включая отсутствие нарушений в ходе выборов, свободу деятельности политических партий, всеохватность избирательного права и выборность), эффективности законодательных органов и качества местного демократического представительства.

Участие - это показатель того, насколько граждане вовлечены в процесс демократического самовыражения, в частности в выборы. Он включает в себя оценку условий, в которых функционирует гражданское общество, степень влияния групп интересов, вовлечённости населения в работу ассоциаций и профсоюзов, а также явку избирателей на национальных выборах.