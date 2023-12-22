В новом году в мире пройдёт как никогда много важных выборов

По оценкам, в 2024 году на участки для голосования явятся два миллиарда человек в 50 странах мира - больше, чем в любой другой год в истории

РЕКЛАМА

В июне состоятся крупнейшие в мире трансграничные выборы, в которых, как ожидается, примут участие более 400 миллионов человек. Голосование в Евросоюзе и за его пределами может оказать глубокое влияние на положение дел на континенте.

Высоки ставки на выборах в таких густонаселенных странах, как США, Индия и Индонезия, в автократических государствах, включая Беларусь, Иран и Россию, а также на демократическом Тайване и в соседней с ЕС Великобритании.

Ожидающиеся перемены в правительствах могут решительно изменить геополитический баланс, повлиять на поддержку Западом Украины, на ближневосточный конфликт, на торговые отношения и мировую экономику.

Выборы также проверят устойчивость демократических систем на фоне опасений по поводу отката демократии и ужесточения авторитарного правления.

Euronews рассказывает о выборах 2024 года, которые определят облик Европы.

1. Президентские выборы в США - 5 ноября

Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом делает 2024 год взрывоопасным в мировой политике.

Однако президентская кампания республиканца может закончиться, не успев начаться. Верховный суд Колорадо постановил, что Трамп не может баллотироваться в этом штате из-за его действий перед нападением на Капитолийский холм в январе 2021 года. Однако преимущество Трампа над соперниками означает, что он все еще может победить, не имея права быть избранным в Колорадо, но это решение создает мощный прецедент для аналогичных исков, которые могут запретить ему участвовать в выборах в других штатах.

Приход к власти Трампа или другого республиканца может нарушить согласованную политику Запада в отношении Украины, поскольку некоторые деятели в этой партии призывают ограничить военную и финансовую помощь Киеву.

Это также может означать возвращение к торговым спорам. Последняя республиканская администрация ввела масштабные пошлины на товары европейских союзников, пытаясь защитить американских производителей. Обе стороны согласились на временное перемирие, но Трамп поклялся ввести 10-процентные тарифы на весь иностранный импорт, если его изберут.

Смена вашингтонской администрации может также повлиять на текущие переговоры о том, чтобы ЕС мог экспортировать в США важнейшие минералы, используемые для производства электрических батарей, без введения тарифов в соответствии с Законом о снижении инфляции.

Republican frontrunner Donald Trump Charlie Neibergall/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

2. Европейские выборы - 6-9 июня

В июне граждане 27 стран-членов ЕС будут решать, кто будет представлять их интересы в Европейском парламенте - единственном демократически избираемом институте блока.

Гигантские по количеству участников выборы страдают от слабой явки и апатии избирателей, которые считают, что ЕС слишком далёк от их повседневной жизни.

Прогнозы резкого роста поддержки евроскептиков и ультраправых партий - подкрепленные недавними успехами таких политиков на выборах в Нидерландах, Италии, Финляндии и Швеции - сеют сомнения в будущем пути ЕС.

Согласно последним опросам, ультраправая группа "Идентичность и демократия" может получить рекордные 87 мест в 720-местном Европарламенте. Это означает, что она может составить конкуренцию либералам и создать третью по величине фракцию.

Экономический спад в основных странах ЕС, растущее недовольство в сельских районах, изменение климата и миграция станут определяющими вопросами предвыборной кампании.

Выборы также решат, кто возглавит следующий состав Европейской комиссии: ожидается, что нынешний председатель Урсула фон дер Ляйен выдвинет свою кандидатуру снова и произведёт серьезные перестановки на высших должностях ЕС.

Плакат ультраправой французской партии "Национальное объединение" Francois Mori/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

3. Выборы в законодательные органы Португалии - 10 марта

Внеочередные выборы были назначены президентом Португалии в ноябре, после того как социалистический премьер-министр Антониу Кошта был вынужден уйти в отставку, но остался на своем посту в качестве временно исполняющего обязанности, на фоне обширного расследования коррупции.

Социалистическая партия (PS) надеется, что ее новый лидер Педру Нуну Сантуш сможет удержаться у власти в пиренейской стране, которая в последние годы была бастионом европейских левых сил.

РЕКЛАМА

Опросы свидетельствуют о напряженной гонке: Социалистическая партия Нуну Сантуша и ее консервативная оппозиция, Социал-демократическая партия, в настоящее время находятся в равных условиях, набирая около 27 % голосов.

Однако оплот левых может стать очередной европейской страной, в которой произошел взлёт ультраправых сил. Партия Chega, претендующая на победу и стремящаяся нарушить традиционную двухпартийную систему, идет по пятам двух основных партий, набирая 17 % голосов.

"Чегу" критикуют за то, что она "отравляет" национальные дебаты высказываниями против анти-ЛГБТК+, этнических меньшинств и миграции.

Новый лидер Социалистической партии Португалии Педру Нуну Сантуш Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

4. Федеральные выборы в Бельгии - 9 июня

В начале июня в Бельгии пройдут двойные выборы: европейские и федеральные в один и тот же день. Страна с населением 11,6 миллиона человек известна своей раздробленной политикой и сложными механизмами разделения власти: в её нынешнем коалиционном правительстве не менее семи партий.

Опросы общественного мнения рисуют весьма знакомую картину: во Фландрии лидируют ультраправые фламандские независимые Vlaams Belang, в Валлонии - Социалистическая партия, а в Брюсселе побеждают либералы.

РЕКЛАМА

Учитывая, что нынешняя семипартийная коалиция набирает достаточную поддержку для повторного избрания, премьер-министр Александр де Кроо захочет использовать полугодовое председательство Бельгии в Совете ЕС, которое начнется в январе, чтобы набрать политические очки у себя дома.

Однако на своей родной территории во Фландрии фламандская консервативно-либеральная партия де Кроо демонстрирует исторически низкие показатели. Его решительная позиция в отношении конфликта в Газе и правительственный кризис после недавнего теракта в Брюсселе привели к снижению его поддержки.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, член партии «Открытые фламандские либералы и демократы» Virginia Mayo/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

5. Выборы в законодательное собрание Австрии ожидаются к осени

Выборы в Австрии могут оказаться одними из самых важных, поскольку Европа пытается сдержать подъём крайне правых сил.

Австрийская партия свободы (FPÖ) в настоящее время набирает внушительные 30 % голосов. Её поддержка неуклонно росла после падения в 2019 году вследствие скандала на Ибице, когда тогдашний вице-канцлер и лидер FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе был заснят на видео, выпрашивающим политические услуги у российских бизнес-контактов.

Благодаря отказу от жёстких мер по борьбе с коронавирусом во время пандемии COVID-19, критике экономических последствий санкций ЕС против России и популистской политике она постепенно вернула себе доверие правых избирателей. FPÖ также воспользовалась междоусобицей центристских партий, чтобы укрепить свои позиции.

РЕКЛАМА

Если эта тенденция сохранится, не исключено, что следующий канцлер Австрии будет из рядов этой ультраправой партии.

Председатель Австрийской партии свободы Герберт Кикль ALEX HALADA/AFP or licensors

Другие выборы, на которые стоит обратить внимание

В январе Финляндия выберет нового президента. Дэвид Макдугалл подготовил об этом статью.

Парламентские выборы в Литве состоятся 12 мая, а в Хорватии - 22 сентября.

Президентские выборы в Украине должны состояться весной, но закон запрещает голосовать в условиях военного положения. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что проводить выборы в такое время было бы "абсолютно безответственно".

Россияне будут выбирать следующего президента 17 марта. Но в условиях, когда независимые СМИ подавлены, а критики находятся в тюрьмах или в изгнании, президенту Владимиру Путину открыт путь к тому, чтобы обеспечить себе следующий срок.

РЕКЛАМА

Другие фиктивные выборы назначены в Иране на 1 марта и в Беларуси на 25 февраля.

В Индонезии всеобщие выборы состоятся 14 февраля, а в Индии - в апреле-мае. Голосование в Индонезии станет крупнейшими в мире однодневными выборами, в которых примут участие более 200 миллионов человек.

На Тайване президентские выборы пройдут 13 января.

Великобритания проведет всеобщие выборы до конца 2024 года, подтвердил на днях премьер-министр Риши Сунак.

Посмотрите наш видосюжет на эту тему.