Amazon стал самым дорогим брендом в мире

Американские компании доминируют в списке топ-20 самых дорогих брендов в мире. На первом месте — Amazon.

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Компания Amazon стала крупнейшим мировым брендом в 2023 году. Ее стоимость оценивается в $299,28 млрд, несмотря на то, что за последний год она потеряла $51 млрд.

В исследовании, опубликованном финансовым аналитическим агентством TradingPedia, американский гигант электронной коммерции поднялся в рейтинге, обогнав прошлогоднего лидера Apple, который потерял 16% стоимости, опустившейся до $297,51 млрд.

Google занял третье место, увеличив стоимость с прошлого года почти на $18 млрд и достигнув $231,38 млрд.

США — самая представленная страна в топ-20 рейтинга, на них приходится половина компаний, общая стоимость которых составляет около $1,5 трлн. Крупнейшей компанией, не принадлежащей США, является южнокорейская технологическая компания Samsung, занимающая шестое место с состоянием $99,66 млрд.

Европа лишь дважды вошла в топ-20, в обоих случаях благодаря Германии: Deutsche Telekom со стоимостью $62,93 млрд заняла 11-е место, а компания Mercedez-Benz, производящая автомобили класса люкс, — 16-е место с $58,8 млрд.

Тем не менее, по данным издания, только 30 из 195 стран имеют бренды в глобальном списке 500 лучших, и почти половина из них (14) — европейские.

Посмотрите на нашу интерактивную карту, чтобы узнать о самых дорогих брендах европейских стран.

Горстка стран обладает монополией на крупные бренды

Согласно отчету, только 20 стран имеют более трех брендов в топ-500: США, Южная Корея, Китай, Германия, Япония, Великобритания, Саудовская Аравия, Индия, Франция, Канада, Италия, Испания, Швеция, Россия, ОАЭ, Австралия, Швейцария, Сингапур, Бразилия и Нидерланды.

США и Китай — явные лидеры на мировой арене, на их долю приходится 202 и 79 брендов из 500 лучших соответственно. Если рассматривать топ-100, то более половины из них (53) — из США, а 22 — из Китая.

В Германии в топ-100 вошли семь брендов, в Японии — шесть, в Южной Корее — четыре, а в Великобритании — три.

Каковы крупнейшие отрасли?

По данным TradingPedia, если рассматривать отрасли в целом, то по количеству брендов в каждом секторе доминирует банковский сектор: около 14,2% всех брендов, входящих в топ-500, относятся к банковским и финансовым компаниям, а 10% — к розничной торговле.

Однако если рассматривать общую стоимость, то на первое место выходят технологии и розничная торговля: на долю технологических брендов приходится около 13,4% от общей стоимости 500 крупнейших компаний, а на розничную торговлю — 13,2%.

Не каждая страна способна породить крупный бренд, и в этом отношении преимущество, как правило, имеют страны с более крупной экономикой.

Тем не менее, всемирно признанные бренды могут появиться в самых разных уголках мира, а в некоторых случаях небольшим странам удается создать известные бренды вопреки всем ожиданиям: например, телефоны Nokia в Финляндии или пиво Corona в Мексике.