Путин не отдавал приказа об убийстве Навального - WSJ со ссылкой на спецслужбы

By Euronews

В то же время Вашингтон не снимает с российского лидера ответственности в целом за смерть политика.

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Американские спецслужбы установили, что президент России Владимир Путин, вероятно, не отдавал приказ об убийстве оппозиционного политика Алексея Навального в арктическом тюремном лагере в феврале этого года, пишет в субботу газета Wall Street Journal. Журналисты не называют свои источники.

Навальный, которому на момент смерти было 47 лет, оставался на протяжении последних лет самым яростным критиком Путина в России. Его союзники, которых власти называют экстремистами, обвинили президента в его убийстве и заявили, что предоставят этому доказательства.

Кремль отрицает какую-либо причастность. В прошлом месяце Путин назвал кончину Навального «печальной» и заявил, что был готов передать политика Западу в рамках обмена пленными при условии, что Навальный не вернется в Россию. Союзники Навального заявили, что такие переговоры действительно велись.

В докладе также говорится, что Вашингтон не снимает с российского лидера ответственности в целом за смерть Алексея Навального, учитывая, что оппозиционный политик в течение многих лет был объектом преследования российских властей. Он находился в тюрьме по обвинениям, которые Запад считает политически мотивированными, и был отравлен в 2020 году нервно-паралитическим веществом.

Кремль отрицал причастность государственных структур к отравлению в 2020 году.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в субботу, что ознакомился с докладом Journal, который, по его словам, содержит «пустые спекуляции».