Какой паспорт "самый сильный"?

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Четыре европейские страны теперь могут похвастаться тем, что "достают из широких штанин" самые сильные паспорта в мире.

В новом рейтинге Франция, Германия, Италия и Испания делят первое место с Сингапуром. Снова поднялась на вершину и Япония, которая в прошлом рейтинге опустилась на третье место.

Паспортный индекс Хенли ранжирует паспорта по количеству стран, куда их владельцы могут получить безвизовый доступ. Он регулярно обновляется по мере изменения информации по каждому государству.

Страны, занимающие первые места, позволяют въезжать в 194 страны без предварительно одобренной визы.

В октябрьском рейтинге Германия, Италия и Испания оказались на втором месте, а Франция - на третьем.

В прошлом месяце VisaGuide.World выпустила конкурирующий рейтинг паспортов, в котором баллы начисляются в зависимости от типа безвизового доступа и "балла значимости" направления. В нем Испания оказалась выше Сингапура.

Европейские паспорта доминируют в первой десятке

В новом рейтинге Хенли, составленном к 2024 году, европейские страны доминируют в первой десятке.

На втором месте - Финляндия и Швеция (обе поднялись с третьего места в октябрьском списке), а также Южная Корея.

На третьем - Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды, на четвертом - Бельгия, Люксембург, Норвегия, Португалия и Великобритания. Греция, Мальта и Швейцария заняли пятое место.

В первой десятке Чехия и Польша присоединились к Австралии и Новой Зеландии на шестом месте, Венгрия - к Канаде и США на седьмом, Эстония и Литва делят восьмую строчку, Латвия, Словакия и Словения - девятую, а Исландия занимает десятое место.

В топ-20 также вошли Кипр и Лихтенштейн (12-е место), Болгария, Хорватия и Румыния (13-е место), Монако (14-е место) и Андорра (19-е место).

Украина занимает 32-е место, за ней следует ряд балканских стран, в том числе Сербия - 37-е, Северная Македония - 45-е, Черногория - 46-е и Албания - 48-е.

Молдова находится на 49-м месте, Босния и Герцеговина и Грузия - на 50-м, Турция - на 52-м, Беларусь - на 64-м, Косово - на 68-м, Азербайджан - на 70-м, Армения - на 74-м.

Как индекс паспортов Хенли ранжирует паспорта?

Паспортный индекс Хенли ранжирует 199 различных паспортов мира по количеству стран, в которые их владельцы могут попасть без визы.

Для этого компания Henley & Partners, предоставляющая консультации по вопросам гражданства и проживания в мире, использует данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Рейтинг составляется уже 19-й год, и если раньше он обновлялся четыре раза в год, то теперь, по словам компании, будет пересматриваться ежемесячно.

Страны получают по одному баллу за каждое направление из 227, которое владельцы их паспортов могут посетить без визы. Это касается тех случаев, когда граждане могут получить визу по прибытии, разрешение на посещение или электронное туристическое разрешение (ETA) при въезде в пункт назначения.

Баллы не начисляются в тех случаях, когда требуется виза или владелец паспорта должен получить одобренную правительством электронную визу до вылета.

В каких странах самые слабые паспорта?

В конце списка находится Афганистан, паспорт которого считается самым слабым в мире. В настоящее время он открывает безвизовый доступ в 28 страны, что на одну больше, чем в октябрьском рейтинге, и на 166 меньше, чем у Франции, Германии, Италии и Испании.

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Сирия, Ирак, Пакистан и Йемен также находятся в нижней пятерке, за ними следуют Сомали на 99-м месте; Ливия, Непал и Палестина на 98-м; Бангладеш и Северная Корея на 97-м; Эритрея и Шри-Ланка на 96-м; а также Иран, Ливан, Нигерия и Судан - на 95-м.