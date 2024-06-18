Чемпионат Европы по футболу не выведет экономику Германии из многолетней стагнации

Принимающие стороны и поставщики жилья, вероятно, получат выгоду от большого количества иностранных болельщиков, а УЕФА заработает на турнире ошеломляющую сумму денег. Но, по мнению экспертов, экономические эффекты будут нивелировать друг друга.

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Несмотря на ожидания и миллионы болельщиков, эксперты сходятся во мнении, что чемпионат Европы по футболу не сможет вывести экономику Германии из многолетнего застоя.

По словам спортивного экономиста из Кельнского университета, исследования показывают, что в целом подобные спортивные мероприятия оказывают минимальное экономическое воздействие и даже могут быть негативными.

"Важна роль механизма замещения. Это означает, что люди не обязательно тратят больше денег, они просто тратят их по-другому. Если раньше они обычно ходили в кино или театр, то теперь они тратят деньги на игры, в барах или на барбекю дома", — объясняет Йонас Фроч.

Выгода УЕФА

К аналогичному выводу пришел и немецкий Институт экономических исследований. Глава института сказал Reuters, что люди могут купить новый телевизор из-за чемпионата Европы, но эти деньги они смогли потратить, потому что сэкономили на чем-то другом. Таким образом, потребление не растет, а скорее трансформируется.

Конечно, это не означает, что никто не получает выгоды. УЕФА, например, может рассчитывать на прибыль в полтора миллиарда евро, и общество тоже может выиграть от турнира. Одним из лучших примеров этого стал чемпионат мира по футболу 2006 года в Германии, последствия которого были подробно проанализированы экономистами.

"Могут быть и нематериальные эффекты: улучшается качество жизни людей, повышается социальная сплоченность и моральный дух. Этот эффект был особенно силен во время чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии. Есть исследования, в которых стоимость нематериальных активов, созданных в 2006 году, оценивается в 800 миллионов евро. Примерно столько государственных денег приходится тратить оргкомитету на проведение подобного мероприятия", —говорит Фроч.

Поставщики еды и жилья получают выгоду

Четыре из десяти городов, принимающих чемпионат, находятся в Руре и его окрестностях. Когда-то этот регион был центром немецкой тяжелой промышленности, но после кризиса угольной и сталелитейной отраслей в 1970-х годах он все больше смещается в сферу услуг. Некоторые из неиспользуемых промышленных комплексов также нашли новое применение.

Одним из знаковых мест преобразования Рура является угольная шахта Цольферайн в Эссене, которая была закрыта в 1986 году и теперь является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня среди огромных ржавеющих зданий прогуливаются туристы, бегают местные жители, ездят на велосипедах и даже работают, а в некоторых залах располагаются офисы. Важность футбола здесь также очевидна: весь район покрыт наклейками местных команд.

Этот район по-прежнему является очень важным центром немецкой экономики. И приток туристов сейчас, безусловно, приносит пользу местным предприятиям общественного питания и размещения.

"Мы тратим от ста до ста пятидесяти фунтов в день. Мы много пьем, хорошо едим. Мы хорошо проводим время, так что все в порядке", — говорит один из шотландских болельщиков.

Цены на номера в отелях выросли в несколько раз из-за чемпионата. В последние дни мы встречали венгерских болельщиков, которые вообще не могли найти доступного жилья и в итоге ночевали в машине.