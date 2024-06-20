EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Сербия может сняться с Евро-2024, если хорватов и албанцев не накажут за кричалку "Убей серба!"

Сербские фанаты во время матча со сборной Словении, 20 июня 2024 года.
Сербские фанаты во время матча со сборной Словении, 20 июня 2024 года. Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Инцидент произошёл на матче второго тура группового этапа между сборными Албании и Хорватии. Болельщики обеих команд скандировали ультранационалистические лозунги.

РЕКЛАМА

Конфликты между балканскими странами, участвующими в Евро-2024, продолжают сотрясать футбольное первенство континента.

Во время матча Англия – Сербия сербских болельщиков обвинили в расистских скандированиях в адрес жителей Косова. Ранее также сообщалось о драках с албанскими фанатами, но во время встречи сборных Хорватии и Албании в среду в Гамбурге ситуация приняла новый оборот. С трибун посыпались оскорбительные антисербские речёвки, включая призыв Ubij Srbina ("Убей серба"). Их выкрикивали и албанцы, и хорваты.

Глава Сербского футбольного союза (FSS) Йован Шурбатович потребовал от УЕФА "самых жёстких санкций" и заявил, что сборная его страны может покинуть турнир, если ничего не будет сделано.

"То, что произошло, возмутительно. [...] Это скандал, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось", – добавил он.

Не только кричалки, но и жест раздора

Ряд наблюдателей прогнозируют, что албанской и хорватской федерациям не избежать штрафов.

По словам Шурбатовича, УЕФА уже ответил на призыв сербов лишить аккредитации косовского журналиста, который показал сербским болельщикам жест в виде двуглавого орла – это так называемый символ Великой Албании, что было расценено сербскими футбольными властями как провокация.

Во время чемпионата мира 2018 года Гранит Джака и Джердан Шакири, два швейцарских игрока, родившихся в Косове, были оштрафованы ФИФА после того, как они отпраздновали свои голы в матче против Сербии, сделав жест орла.

В четверг в Мюнхене проходит встреча сборных Словении и Сербии (группа С). Матч начался в 15:00 по центральноевропейскому времени. Диаспора бывшей Югославии широко представлена в Германии, и силы правопорядка пытаются не допустить возможных инцидентов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Килиану Мбаппе сломали нос в матче с Австрией, его дальнейшее участие в Евро-2024 под вопросом

Евро-2024: англичане с минимальным счётом обыграли сербов

ООН учредила Международный День памяти о геноциде в Сребренице, несмотря на сопротивление сербов

Сербия Косово Албания Чемпионат Европы скандал Футбол