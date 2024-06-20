Сербия может сняться с Евро-2024, если хорватов и албанцев не накажут за кричалку "Убей серба!"

By Euronews

Инцидент произошёл на матче второго тура группового этапа между сборными Албании и Хорватии. Болельщики обеих команд скандировали ультранационалистические лозунги.

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Конфликты между балканскими странами, участвующими в Евро-2024, продолжают сотрясать футбольное первенство континента.

Во время матча Англия – Сербия сербских болельщиков обвинили в расистских скандированиях в адрес жителей Косова. Ранее также сообщалось о драках с албанскими фанатами, но во время встречи сборных Хорватии и Албании в среду в Гамбурге ситуация приняла новый оборот. С трибун посыпались оскорбительные антисербские речёвки, включая призыв Ubij Srbina ("Убей серба"). Их выкрикивали и албанцы, и хорваты.

Глава Сербского футбольного союза (FSS) Йован Шурбатович потребовал от УЕФА "самых жёстких санкций" и заявил, что сборная его страны может покинуть турнир, если ничего не будет сделано.

"То, что произошло, возмутительно. [...] Это скандал, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось", – добавил он.

Не только кричалки, но и жест раздора

Ряд наблюдателей прогнозируют, что албанской и хорватской федерациям не избежать штрафов.

По словам Шурбатовича, УЕФА уже ответил на призыв сербов лишить аккредитации косовского журналиста, который показал сербским болельщикам жест в виде двуглавого орла – это так называемый символ Великой Албании, что было расценено сербскими футбольными властями как провокация.

Во время чемпионата мира 2018 года Гранит Джака и Джердан Шакири, два швейцарских игрока, родившихся в Косове, были оштрафованы ФИФА после того, как они отпраздновали свои голы в матче против Сербии, сделав жест орла.

В четверг в Мюнхене проходит встреча сборных Словении и Сербии (группа С). Матч начался в 15:00 по центральноевропейскому времени. Диаспора бывшей Югославии широко представлена в Германии, и силы правопорядка пытаются не допустить возможных инцидентов.