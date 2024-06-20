Евро-2024: боевая ничья в матче Словения - Сербия, сербы спасли игру на последних секундах

By Euronews

Встреча принципиальных соперников Сербии и Словении завершилась боевой ничьей - 1:1

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Сборные Словении и Сербии сыграли вничью со счетом 1:1 в матче группы С на чемпионате Европы по футболу в Германии. Она получилась по-настоящему боевой во встрече принципиальных соперников.

Счет на 69-й минуте открыл защитник словенцев Жан Карничник. Он начал атаку своей команды с правого фланга, а затем замкнул передачу слева у дальней стойки.

Сербы спасили игру на 5-й добавленной минуте. После подачи углового мяч в сетку ворот словенцев переправил Лука Йович.

Для Словении это уже вторая ничья на турнире, сербы в первой встрече уступили англичанам.

В заключительном туре группового этапа сборная Сербии сыграет с командой Дании, а Словения встретится с Англией.