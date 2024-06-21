EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024

Футболисты сборной Украины празднуют забитый гол
Футболисты сборной Украины празднуют забитый гол Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Украинская сборная во втором матче в группе Е выиграла у команды Словакии со счётом 2:1

РЕКЛАМА

Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу в Германии.

Матч украинцев против сборной Словакии завершился со счетом 2:1.

Первыми в Дюссельдорфе забили словаки, на 17-й минуте отличился Иван Шранц.

Отыграться и вырвать победу украинской команде удалось уже во втором тайме. На 54-й минуте ответный гол забил Николай Шапаренко. Победную точку в игре поставил Роман Яремчук за 15 минут до финального свистка.

В первом туре в группе Е Украина проиграла Румынии 0:3, а Словакия неожиданно победила Бельгию 1:0.

Матч Румыния - Бельгия состоится 22 июня.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Шольц встретился с главами земель Восточной Германии и пообещал бороться с нелегальной миграцией

Германия разгромила Шотландию - 5:1 в первом матче Евро-2024

Наводнения в Германии, Италии и Швейцарии: есть погибшие

Германия Словакия Украина Чемпионат Европы Футбол