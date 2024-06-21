Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2024

By Euronews

Украинская сборная во втором матче в группе Е выиграла у команды Словакии со счётом 2:1

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Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате Европы по футболу в Германии.

Матч украинцев против сборной Словакии завершился со счетом 2:1.

Первыми в Дюссельдорфе забили словаки, на 17-й минуте отличился Иван Шранц.

Отыграться и вырвать победу украинской команде удалось уже во втором тайме. На 54-й минуте ответный гол забил Николай Шапаренко. Победную точку в игре поставил Роман Яремчук за 15 минут до финального свистка.

В первом туре в группе Е Украина проиграла Румынии 0:3, а Словакия неожиданно победила Бельгию 1:0.

Матч Румыния - Бельгия состоится 22 июня.