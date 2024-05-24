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Никола Прокаччини: "Евросоюз не должен браться за все, лишь за самое важное"

Никола Прокаччини: "Евросоюз не должен браться за все, лишь за самое важное"
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Vincenzo Genovese
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Европейские выборы в июне могут стать звездным часом для консерваторов и реформистов. Они готовы изменить баланс в новом Европарламенте, где пытаются получит больше мест, чем сейчас. Сопредседатель фракции ECR, евродепутат от партии Fratelli d'Italia Никола Прокаччини - гость нашего канала.

"Мы - не евроскептики!"

Euronews: "Мы - в прекрасном музее, посвященном периоду "новеченто", но говорить будем о завтрашнем дне Европы. Каким видят его европейские консерваторы и реформисты? И верно ли называть их евроскептиками?"

Никола Прокаччини: "Нет, это неправильно. Мы - из тех, кто  хочет вернуться к первоначальной идее ЕС то есть к союзу наций, где некоторые вещи делаются общими усилиями -  те, которые страны-члены  в одиночку не смогли бы сделать так же  хорошо.

Мы боремся с теми, кто хочет изменить ЕС по федералистской модели, которая не является оригинальной моделью блока. Когда Европейское сообщество строилось в 1957 году в соответствии с Римским договором, оно задумывалось как сообщество государств, которое должны  заниматься не всем подряд,  а лишь некоторыми вопросами. 

Мы боремся с теми, кто хочет изменить ЕС по федералистской модели, которая не является оригинальной моделью блока. Когда Европейское сообщество строилось в 1957 году в соответствии с Римским договором, оно задумывалось как сообщество государств, которое должны заниматься не всем подряд, а лишь некоторыми вопросами.
Никола Прокаччини.

Вместо этого, к сожалению, с течением времени была предпринята попытка лишить нации компетенций, подведя их под патронат ЕС. Таким образом, на наш взгляд,  в ЕС пытаются стандартизировать ситуации, которые нельзя загонять в рамки. Парадоксально, но при этом мы забыли задействовать  Европу там, где она необходима".

Euronews: "Некоторые партии утверждают: действующее право вето блокирует ЕС. Вы же защищаете его. Почему?"

Никола Прокаччини: "Мы отстаиваем тот факт, что Европа остается союзом наций, а не федералистским супергосударством. Как только  вы лишаете правительство возможности воспользоваться правом вето, ставя под угрозу его национальные интересы, очевидно, что вы движетесь в сторону федералистской модели.  Позвольте обратить ваше внимание: до сих пор ни разу не случалось, чтобы вето сделало невозможным издание постановления, продвижение идеи, директивы. 

 А что же  случалось? Случались переговоры. Порой они  длились днями, иногда неделями. Так и должно быть: ЕС не должен охватывать все, но он может заниматься несколькими важными вещами". 

"Осуждаем все формы тоталитаризма"

Euronews: "Ваша группа сильно набирает в опросах. У вас нет Spitzenkandidat, ведущего кандидата по вашему выбору. Вопрос напрашивается сам собой: кого вы хотите  видеть во главе следующей Европейской комиссии?"

  Никола Прокаччини: "Почему у нас нет такого кандидата? По той же  причине, о которой я уже говорил. В  договорах, учреждающих Европейский Союз, нет  понятия Spitzenkandidat, потому что председатель Европейской комиссии выбирается правительствами, а не партиями, и мы стоим на этом. Утверждаем, что только правительства имеют право выбирать главу Еврокомиссии - страны, не партии!  Концепция Spitzenkandidat в корне  неверна. С ней мы  по-прежнему пытаемся лишить нации и законно избранные правительства граждан полномочий, которые черным по белому прописаны в учредительных договорах Европейского Союза".

Euronews: "Сегодня в Европе радикальных правых часто обвиняют в том, что они не полностью отреклись от связей с диктатурами XX века. Например, в Испании Vox увязывают с франкизмом. Fratelli d'Italia, вашу партию, часто представляют в иностранной прессе как постфашистскую. Что скажете?"

Никола Прокаччини: "Лучше постфашистская,  чем неофашистская или другие эпитеты. Правда в том, что в Европейском Парламенте проголосовали за резолюцию, решительно осуждающую все формы тоталитаризмы 20-го века. 

Правда в том, что в Европейском Парламенте проголосовали за резолюцию, решительно осуждающую все формы тоталитаризмы 20-го века. Fratelli d'Italia, Vox, все правые партии сказали тогда "да". А вот левые голосовали против.
Никола Прокаччини.

Fratelli d'Italia, Vox, все правые партии сказали тогда "да".  А вот левые голосовали против. В частности, Итальянская демократическая партия, очевидно, так сделала, чтобы защитить коммунизм. Мы же осуждаем все формы тоталитаризма".

Миграция без нелегалов

Euronews: "Если надо выбрать одну цель из списка важных для партии  Fratelli d'Italia и европейских консерваторов и реформистов для следующего мандата, что вы назовете?"

Никола Прокаччини: "Одну? Конечно, я выберу задачу остановить нелегальную иммиграцию и вернуть человека в природу!"

Euronews: "Итальянское правительство, возглавляемое консерваторами, поддержало Пакт о миграции и предоставлении убежища, реформу европейской миграционной политики. Польское правительство, когда его возглавляла консервативная партия, да и сейчас -  решительно  против. Вопрос о  перераспределении просителей убежища стал предметом разногласий для вас, консерваторов?"

Никола Прокаччини: "Нынешнее правительство принадлежит к ЕНП и поддерживается социалистами. Они проголосовали против, их парламентские представители выступили против.  Мы же  считаем, что пакт в целом не указывает нам  правильный способ решения проблемы нелегальной иммиграции. Но объективно это первый верный шаг, и мы проголосовали за, поддержали его. Наконец-то мы идем в направлении, за которое Джорджа Мелони выступала годами, но ее считали опасной экстремисткой и фашисткой, которая хочет утопить людей.

В чем же заключается решение миграционной проблемы? Оно в том, чтобы остановить выезд, потому что когда мигранты оказываются на европейской земле, уже слишком поздно. Дискурс о размещении и распределении? Эти вопросы даже не следует поднимать. Если мы сможем установить, кто имеет право на убежище, а кто нет, то будем впускать только тех, у кого такое право есть. И в этом случае речь пойдет о 15% от общего объема нелегальной иммиграции. Так мы сможем разрушить самый одиозный бизнес - торговлю людьми.
Никола Прокаччини.

 В чем же заключается решение?  Оно в том, чтобы  остановить выезд, потому что когда мигранты оказываются на европейской земле, уже слишком поздно. Дискурс о размещении и распределении? Эти  вопросы даже не следует поднимать. Если мы сможем установить, кто имеет право на убежище, а кто нет, то будем впускать только тех, у кого такое право есть. И в этом случае  речь пойдет о 15% от общего объема нелегальной иммиграции. Так мы сможем разрушить самый одиозный бизнес - торговлю  людьми, и одновременно будем управлять явлением, которое должно быть управляемым. Легальная иммиграция - это то, что нужно всем странам. 

Количество мигрантов должно быть ограничено, должен быть выбор. Мигрантам следует организовать  профессиональную подготовку. Это послужит и принимающей стране, и самому приезжему, который не окажется на обочине нашего общества, не пойдет в  организованную преступность, а сможет  найти достойное для себя место".

Экология должна быть по плечу

Euronews: "В этом музее нас окружают прекрасные старинные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. После 2035 года такие машины в Европе тоже станут  экспонатами или все еще может измениться?"

Никола Прокаччини: "Все может измениться,  если возобладает наша идея - а именно концепция технологической нейтральности. Что это значит? Пример с тепловым двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем тут  хорошо подойдет. Благодаря биотопливу с нулевым уровнем выбросов можно сохранить тепловой двигатель внутреннего сгорания, не прибегая к технологиям электромоторов, в которых мы не самостоятельны в производственной цепочке. 

Что означает технологический нейтралитет? Это значит, что у нас общая цель, но при этом мы оставляем за странами право выбора наилучшей технологии в соответствии с их спецификой. Эта концепция близка нам, и мы станем активно поддерживать ее в ближайшие годы".

Euronews: "Консерваторы и реформисты выступают против почти всех мер европейского "Зеленого курса". А вы поддерживаете цель достижения климатической нейтральности к 2050 году?"

Никола Прокаччини: "Мы - за оказание наименьшего возможного воздействия на окружающую среду и природу. Это должно быть сделано с учетом здравого смысла и баланса. Именно эти два понятия - здравый смысл и баланс - полностью выведены из европейской политики в последние годы, многое принесено в жертву  извращенному идеологическому фурору, который в итоге привел к увеличению выбросов CO2. Да, в 2023 году они в целом выросли, хотя  в ЕС  снизились. Это привело к разрушению нашей конкурентоспособности, а также к разрушению окружающей среды и природы. Сейчас настоящими хозяевами "зеленого" перехода - теми, кто его осуществляет - стали китайцы, которые  наживаются на европейском зеленом  выборе. При этом их совершенно не волнуют те экостандарты, о которых заботимся мы. У них и аккумуляторы, и фотоэлектрические панели производятся с использованием угольных электростанций, на все остальное им наплевать".

Сейчас настоящими хозяевами "зеленого" перехода стали китайцы, которые наживаются на европейском "зеленом" выборе. При этом их совершенно не волнуют те экостандарты, о которых заботимся мы.
Никола Прокаччини.

Euronews: "Так не слишком ли амбициозно для ЕС стремиться к климатической нейтральности к 2050 году?"

Никола Прокаччини: "Я думаю, это вполне достижимая цель, но она должна быть достигнута с учетом здравого смысла. Случай с биотопливом - пример того, как здравый смысл отодвигают на второй план. Это вызывает вопросы. Тот факт, что экологически нейтральная технология запрещена и не даже рассматривается институциями ЕС  заставляет думать, что за этим стоят экономические интересы".

Смотрите интервью полностью на плеере выше.

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