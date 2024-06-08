By Euronews

По данным Центра опросов Euronews, молодые избиратели могут повысить явку во Франции и Германии.

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Более 350 миллионов человек, имеющих право голоса, приходят на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за представителей в парламенте ЕС, которые будут определять будущее блока. Одним из ключевых аспектов, за которым пристально следят наблюдатели, является явка избирателей.

В субботу свое слово говорят избиратели в пяти странах Европейского союза: Словакии, Латвии, Чехии и Мальте - самом маленьком члене ЕС. Голосование также проходит в Италии сегодня 8 июня и продолжится в воскресенье 9 июня.

Но как и в других странах, где голосование уже завершилось, например, в Нидерландах и Ирландии, наблюдатели и избиратели ждут воскресного вечера 9 июня, чтобы узнать результаты.

В Нидерландах на голосование выставлено около 31 места из 720 мест в Европарламенте.

Наблюдатели предупреждают о "вероятности" значительного роста числа проигнорировавших плебисцит

Томаш Каневски, аналитик Центра опросов Euronews, говорит: "Нельзя забывать, что речь идет не об одних европейских выборах, а о 27 национальных. Поэтому подход к неучастию в голосовании, безусловно, будет отличаться в зависимости от стран, в которых проходят эти выборы, и от актуальных вопросов".

Взоры также обращены на Кипр, где растет обеспокоенность по поводу возможного спада избирательной активности, а также увеличения числа незаполненных и недействительных бюллетеней.

Эти проблемы связаны с реформой местного самоуправления, которая требует от избирателей заполнения от шести до десяти бюллетеней, что вызывает недовольство как избирателей, так и участников выборов.

В ответ на это президент Кипра Никос Христодулидис призвал избирателей прийти на выборы: "Европейские выборы касаются всех нас. Массовая явка даст понять, что мы придаем большое значение более сильной, более устойчивой, более стратегически автономной, более единой и, конечно, более эффективной Европе".

На последних европейских выборах 2019 года самый высокий процент неучастия был зафиксирован в Словакии. После покушения на левопопулистского премьер-министра Роберта Фико предстоит выяснить, изменится ли эта тенденция.

Ультраправые и популистские партии добьются значительных успехов.

Выборы станут одними из самых противоречивых в истории содружества, в которых будут участвовать евроскептические, популистские и ультраправые партии.

"Это будет экзистенциальная борьба", - сказал Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии и уходящий член парламента от либералов, который находится в на политической арене ЕС уже более четверти века.

"В нем столкнутся "те, кто хочет меньше Европы, и те политические силы, которые понимают, что в завтрашнем мире нужен гораздо более интегрированный Европейский союз, чтобы защищать интересы европейцев", - добавил Верхофстадт.

После последних выборов в ЕС в 2019 году популистские и ультраправые партии возглавили правительства в трех странах ЕС и вошли в состав правящих коалиций в нескольких других.

Ультраправые партии во Франции, Бельгии, Австрии и Италии считаются лидерами на выборах в ЕС.

Это голосование является вторым по значимости проявлением демократии после выборов в Индии, поскольку блок из 27 стран будет выбирать 720 парламентариев, которые будут служить им в течение следующих пяти лет с помощью решающих голосов.