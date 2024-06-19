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Сенат Италии одобрил реформу Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Авторское право Geert Vanden Wijngaert/AP
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/AP
By Кнарик Хачатрян
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Итальянский Сенат одобрил правительственную конституционную реформу. Она предусматривает в частности прямое избрание премьер-министра и призвана, по словам ее инициаторов, привнести стабильность во внутреннюю политику.

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Эту реформу премьер Италии Джорджа Мелони назвала "матерью всех реформ": её правительство предложило внести изменения в конституцию, чтобы разрешить прямые выборы главы кабинета министров.

Таким образом, по мнению Мелони, будет обеспечена стабильность правительства, усилена роль премьера, а итальянцам будет гарантировано право самим выбирать, кто именно будет руководить страной.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Во вторник реформу поддержал Сенат, но ожидается еще несколько раундов голосования.

Параллельно с этим в парламенте началось обсуждение законопроекта, который предоставит итальянским регионам большую автономию – это одно из главных предложений партии "Лига" Маттео Сальвини.

Оппозиция - в частности Демократическая партия и Движение 5 звёзд - продемонстрировали редкое единство, объединив свои силы в знак протеста против таких изменений. "Единство! Единство!" - скандировали в парламенте их депутаты".

Говорят жители Рима:

"Реформа, касающаяся прямых выборов премьер-министра Италии, неприемлема, она наносит ущерб итальянской конституции. Я против нее и поддерживаю левые партии, которые выступают против нее в парламенте".

"Важно донести до правительства и правых партий сигнал, показывающий, что оппозиция сильна".

"Реформа, предоставляющая итальянским регионам большую автономию, вызывает беспокойство, потому что она создаст еще больше неравенства в дополнение к тому, которое уже есть в стране, особенно среди молодого поколения".

Выборы премьер-министра прямым голосованием - необычное явление для Европы. Любое конституционное изменение требует длительного процесса голосования, при этом политические силы, вероятно, будут ежедневно сходиться в баталиях. И пройдут месяцы, прежде чем реформа получит окончательное одобрение.

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