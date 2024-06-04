Многие "бомжы" в Брюсселе - граждане ЕС, но у них нет постоянного адреса, чтобы использовать свое право голоса

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Хотя жителей Евросоюза настойчиво призывают голосовать, многие из них не имеют такой возможности: это бездомные. По данным общественной ассоциации надзора за демократическими процедурами Feantsa, по всему ЕС почти 900 тыс человек ночуют под открытым небом или во временных помещениях. Большинство из них являются гражданами ЕС, но не могут найти себя в списках избирателей. В некоторых странах, например в Бельгии, самым высоким барьером является административный.

Ответственная за политику ассоциации Feantsa Мария Хосе Алданас:

Чтобы голосовать, вам необходимо иметь постоянный адрес, по которому вы зарегистрированы. Таким образом, если бездомные живут в разных местах, в приютах или на улице, им сложно зарегистрироваться по постоянному адресу.

К такой категории относятся люди без крыши над головой и без того, что бы они могли назвать своим "домом".

В Брюсселе люди без определенного места жительства собираются на заседания своего синдиката “Immense” для взаимопомощи в повседневных делах. Одна из них, Жоэль, говорит, что хотела бы участвовать в европейских выборах, но не может:

У меня нет адреса, потому что я лишилась жилья. У меня больше нет даже удостоверения личности, потому что мои документы были украдены. Я бельгийка, но не существую как гражданка своей страны. Если мы не существуем с формальной точки зрения, мы не можем голосовать.

В принципе, они могли получить временный адрес или зарегистрироваться через знакомых, которые их принимают. Но этот процесс зачастую долгий и сложный, объясняет другой бездомный Роберто Марципани:

Я не получил приглашения на избирательный участок, потому что оно, наверное, было отправлено по моему административному адресу. Но меня больше не впускают в это здание. Это дом престарелых на окраине Брюсселя. Меня оттуда выгнали с полицией.

За людей, находящихся в такой трудной ситуации, могут проголосовать их доверенные лица, но они обычно говорят, что у них есть более срочные дела, чем борьба за народовластие.

Секретарь синдиката “Immense” Лоран д'Урсель:

Результат выборов, и то, как я проголосую, бесконечно далеки от моей личной ситуации. Когда ты находишься в чрезвычайной ситуации, в режиме выживания, парламент - это совсем не твой приоритет.

Европейский парламент попросил пересмотреть требование о подтверждении адреса в качестве условия для голосования. Но для июньских выборов это уже слишком поздно.