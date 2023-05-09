Еврокомиссар по внутренним делам: страны ЕС близки к компромиссу по новому "миграционного пакту"

Релокация просителей убежища, солидарность с Италией, реадмиссия "отказников" и открытие новых путей для легальной миграции – в Брюсселе готовят масштабную реформу.

С начала года более 50 000 человек совершили смертельно опасное путешествие к берегам Европы. Вот уже много лет в Брюсселе пытаются найти способы регулирования миграции. Смогут ли государства-члены ЕС преодолеть разногласия, реформировать систему приёма мигрантов и обеспечить защитой беженцев?

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон – гость программы "Глобальный диалог".

Изабель Маркес да Силва, Euronews:В Средиземноморье сложилась тяжёлая ситуация. В этом году в море погибли по меньшей мере 700 человек. Глава Международной организации по миграции Антониу Виторину настаивает на том, что усилий европейских стран по спасению терпящих бедствие не хватает. Планируете ли вы запустить новую совместную миссию ЕС?

Ильва Йоханссон: Я должна признать, что работа итальянской береговой охраны действительно впечатляет. Итальянцы спасли более 30 000 человек в этом году. Эту роль выполняют и неправительственные организации, но, конечно, в меньшей степени. Именно государственные структуры играют ведущую роль, когда речь идёт о поиске и спасении людей, пытающихся пересечь Средиземное море.

В первую очередь мы должны предотвратить эти опасные переправы, ведь это всегда сопряжено с большими рисками: люди тонут, есть пропавшие без вести. Вот почему так важно проводить бороться с контрабандистами, но также предлагать способы законно и безопасно попасть в Европейский Союз.

Euronews: Мы видим, что Италия находится на передовой, именно к ее берегам направляются лодки с мигрантами. Правительство недавно объявило чрезвычайное положение на шесть месяцев. На днях министр внутренних дел Франции раскритиковал итальянское правительство и заявил, что оно не в состоянии справиться с миграционным кризисом. Что бы вы сказали на это?

Ильва Йоханссон: Я думаю, что Италия находится под огромным давлением, и они неплохо справляются с ситуацией. Вводить ли чрезвычайное положение или нет – это, конечно, суверенное решение Италии. Но, как я понимаю, это повышает эффективность работы всех служб и позволяет размещать людей в более приемлемых условиях. И это абсолютно необходимо при таком огромном количестве прибывающих. Но хочу подчеркнуть: нельзя оставлять Италию наедине с этой проблемой. Мы должны оказать Риму поддержку.

Euronews: В настоящее время Тунис считается основным пунктом отправления мигрантов и беженцев к берегам Европы. Среди тех, кто переправляется морем, – как тунисцы, так и граждане других африканских стран. Вы недавно были в Тунисе, о чём вам удалось договориться с правительством республики?

Ильва Йоханссон: Мы договорились с властями Туниса об углублении нашего сотрудничества. Мы поможем тунисскому правительству не только усилить береговую охрану, но и охранять южные границы страны. Достигнутое соглашение также предполагает создание системы регистрации и приёма мигрантов, совместная борьба против преступных сетей, занимающихся контрабандой людей. Мы также объявили о таком механизме как "Партнёрство талантов", который упростит получение европейских виз для тысяч тунисцев.

Euronews: Давайте поговорим о т.н. "Пакте ЕС о миграции и предоставлении убежища" – инструменте, который способствует большей солидарности в вопросах распределения мигрантов. Сейчас ведутся переговоры о реформе законодательства. Какова вероятность, что всё больше стран согласятся на "релокацию" мигрантов с юга Европы? Можно ли заставить все страны принимать определённое количество мигрантов, в то время как сейчас многие просто уходят от ответственности?

Ильва Йоханссон: Мы пытаемся противостоять росту смертности в Центральном Средиземноморье. Мы ведём совместную работу по некоторым неотложным случаям, а также ищем долгосрочные решения – законодательные рамки, которые позволили бы нам стабилизировать ситуацию и эффективно управлять миграцией. Мы уже добились огромного прогресса в переговорах (постучим по дереву). Этот процесс ещё не завершён, но я убеждена, что мы вскоре сможем достичь компромисса.

Euronews: Несмотря на все эти усилия по выработке общего подхода, мы видим, что Совет Европы предостерегает ЕС от практики выдворения мигрантов и беженцев без рассмотрения их ходатайств об убежище. Это незаконно с точки зрения международного права. При этом в Литве на днях легализовали т.н. "пушбэки" в чрезвычайной ситуации. Как бы вы прокомментировали этот закон?

Ильва Йоханссон: Мы в тесном контакте с литовскими властями. Я была в Вильнюсе в феврале, обсуждала это напрямую с главой МВД, она открыта для диалога, мы будем изучать это с моей администрацией и предложим изменения, чтобы этот закон соответствовал требования ЕС. Мы работаем над этим.

Euronews: В то же время мы видим, что многие "таланты" из разных стран могли бы быть полезными Европе, например, Германии или Испании. Эти страны уже ведут несколько пилотных проектов с Тунисом, Марокко и другими партнерами. Как это будет работать?

Ильва Йоханссон: Это уже приносит результаты. Мы испытываем нехватку рабочей силы почти во всех государствах ЕС, почти во всех сферах. И это действительно прекрасная возможность строить новые отношения с партнёрами и инвестировать в "легальную" миграцию. Еврокомиссия предлагает т.н. "Партнёрство талантов", в рамках которого мы будем вкладывать средства в профессиональную подготовку и языковые курсы ещё до того, как кандидаты отправятся работать в ЕС. Это "беспроигрышная" ситуация. Инвестиции в Тунисе принесут пользу как тем, кто хотел бы остаться на родине, так и тем, кто уедет к нам поработать на год или несколько лет, а затем, возможно, вернётся обратно.

Euronews: Другая сторона медали – это, конечно, выдворение людей, которые не имеют права на международную защиту, и у которых нет трудового договора в Европе. Вы согласны с тем, что предлагают некоторые страны ЕС? Речь о т.н. ответных мерах, угрозах свернуть торговое сотрудничество, приостановить действие визовых соглашений или даже программ развития со странами, которые отказываются принимать обратно своих граждан?

Ильва Йоханссон: Нельзя депортировать людей в страны, где они не будут в безопасности. Это важный момент. Но многим на родине вовсе не угрожает опасность. Вот почему мы задействуем статью 25 Визового кодекса в случаях, когда страна-партнёр не выполняет обязательств по реадмиссии своих граждан. Со стороны Еврокомиссии мы предлагаем ввести некоторые визовые ограничения, и сейчас мы видим, что многие начинают полностью менять свою политику и больше не отказываются принимать собственных граждан. А это, в свою очередь, откроет новые пути для легальной миграции.