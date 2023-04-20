Страны-члены Евросоюза должны больше помогать друг другу в приёме и распределении мигрантов. Такая солидарность лежит в основе Пакта о миграции, который был предложен Брюсселем в 2020 году. В четверг Европейский парламент определил свою позицию по трём ключевым частям этой большой законодательной инициативы. Депутаты в очередной раз одобрили так называемый Дублинский регламент, по которому заявку на получение убежища в Евросоюзе иностранец может подать только в первой стране ЕС, куда он прибывает. Вместе с тем в регламент добавлено большое количество исключений, касающихся семейных обстоятельств вновь прибывшего и его потребности в образовании.

Парламентский докладчик по этой теме из Швеции Томас Тобе отмечает, что солидарность в решении миграционной проблемы может принимать разные формы:

«Нужно обеспечить, чтобы все страны-члены вносили свой вклад. Но мы в Европарламенте выступаем за гибкие варианты такого вклада. Например, некоторые государства займутся переселением мигрантов, другие могут работать над строительством для них жилья. Это позволит вывести проблему из тупика, в котором она находится многие годы. Что-то должно произойти прямо сейчас».

Участие в переселении объявлено для государств-членов добровольным в "нормальных" обстоятельствах, но оно станет обязательным в ситуации кризиса. Тогда Еврокомиссия установит квоты на приём мигрантов для каждой страны в соответствии с количеством её населения и внутренним валовым продуктом.

Испанский евродепутат Хуан Фернандо Лопес Агилар, ответственный за форс-мажорные ситуации, уверен, что страны посчитают своим долгом забирать друг у друга беженцев:

«Солидарность может иметь шанс, когда речь идёт о чрезвычайных и кризисных ситуациях. Именно в этом суть этого регламента».

Принцип обязательного участия в переселение особенно важен для средиземноморских стран, таких как Италия, которая зарегистрировала в этом году увеличение на 300% нелегальных прибытий на свои берега. В течение многих лет она требовала обеспечить «справедливое" распределение мигрантов по Союзу. Но другие страны забрали у неё лишь несколько сотен человек, хотя обещаны были многие тысячи. Ещё больше людей, пробиравшихся вглубь ЕС, застряли в Греции. Это показывает, что система «добровольного" переселения пока работает плохо.

Поэтому Сара Престианни, итальянка, курирующая в Европарламенте вопросы прав мигрантов, предвидит, что его переговоры с Советом ЕС будут непростыми:

«Главное опасение по поводу переговоров с Евросоветом заключается в том, что вместо укрепления механизмов солидарности между странами-членами в__приеме и интеграции мигрантов приоритет будет отдаваться обеспечению безопасности. Это приведёт к тому, что нормальным станет помещение под стражу и ускорение процедур возвращения».

Правительства Евросоюза пытаются вынести решение миграционной проблемы за его внешние рубежи. Так, они выступают за более тщательную проверку на границах лиц, желающих проникнуть в ЕС, и облегчение депортации тех, кому было отказано в предоставлении убежища.