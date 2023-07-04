Сколько стоит перекрыть миграционные потоки в Евросоюз

В последние годы Брюссель заключил соглашения с несколькими столицами Африки о предоставлении им материальной помощи. Это свидетельствует о попытках Евросоюза взять под контроль иммиграцию

Евросоюз решил управлять миграционными потоками ещё на дальних подступах к своим внешним рубежам. Об этом свидетельствует меморандум о взаимопонимании, который Еврокомиссия намерена в ближайшее время подписать с правительством Туниса. Он включает в себя финансовый пакет в размере 105 млн евро для пограничного контроля, поисково-спасательных операций, борьбы с контрабандой и возвращения мигрантов в страну происхождения или транзита. Этот вид сотрудничества не нов, его одобрили лидеры ЕС, которые на последнем саммите в Брюсселе «подчеркнули важность укрепления и развития стратегических партнёрств» с третьими странами.

Но кому и сколько Евросоюз платит за то, чтобы взять под контроль миграцию?

Помимо 6 млрд евро, выделенных Турции с 2016 года, чтобы она удерживала мигрантов у себя, 60 млн предназначены для западнобалканских стран, 120 млн для Египта и 152 млн для Марокко.

Щедрость ЕС распространяется не только на близлежащие страны: Нигерия, например, получила 28,4 млн в качестве «поддержки миграционного регулирования», Бангладеш 55 млн и Пакистан 59 млн на различные программы, включая реинтеграцию своих граждан, высланных из Европы.

На самом деле очень сложно произвести учёт всех денег, потраченных на эти цели Евросоюзом. Старший научный сотрудник Центра Европейской политики Серхио Каррера критикует также отсутствие прозрачности в этих финансовых операциях:

«Существует большой, фрагментированный и сверхсложный ландшафт фондов, которые ЕС использует на практике для финансирования приоритетных мер, связанных с управлением миграцией. Есть AMIF (Фонд убежища и миграции), которым пользуются министерства внутренних дел. Имеются также фонды соседства и развития. В этой сложной картине почти невозможно разобраться, куда идёт финансирование и откуда. Такая путаница затрудняет выделение денег на обеспечение прав человека, верховенство закона и демократию".

Большую тревогу вызывает у Евросоюза положение в Ливии, в которую он перевёл с 2017 59 млн евро, доставил 9 судов для поисково-спасательных операций. ЕС обучил более 100 сотрудников ливийской береговой охраны, которую обвиняют в нарушениях прав человека несколько международных организаций ассоциаций и Миссия ООН по установлению фактов. За ливийской ситуацией следит евродепутат из Нидерландов Тинеке Стрик:

"Отчет Миссии ООН по установлению фактов за май был очень ясным. В нём говорится, что ливийская береговая охрана и другие госструктуры, финансируемые Евросоюзом, глубоко замешаны в преступлениях против человечности. Они занимаются контрабандой, торговлей людьми и рабовладением. Они похищают людей, пытают их, чтобы выбить деньги у членов их семей, шантажируют их родственников. Огромную прибыль от контрабанды получают пограничники, также находящиеся на содержании Евросоюза. Таким образом, ООН пришла к выводу, что ЕС своим финансированием способствует преступлениям против человечности.

В рамках своего «оперативного партнёрства по борьбе с контрабандой» Европейская комиссия выделила 40 млн на борьбу с преступными сетями в Северной Африке, но ей придется тщательно проверять, куда именно поступают эти деньги требовать отчёта у их получателей.