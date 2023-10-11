Быстрое старение населения Европейского союза грозит подорвать конкурентоспособность блока, усилить нехватку рабочей силы, раздуть государственные бюджеты и углубить региональное неравенство.

РЕКЛАМА

Таковы некоторые из тревожных выводов, содержащихся в новом докладе о демографических изменениях, опубликованном Европейской комиссией в среду. Он рисует тревожную картину глубоких общественных и экономических преобразований, вызванных сокращением численности рабочей силы. Вывод: Евросоюз слишком быстро стареет.

"Каждая страна-член ЕС решает свои собственные проблемы, - сказала Дубравка Шуица, вице-председатель Еврокомиссии, отвечающая за вопросы демократии и демографии.

"В Нидерландах основной проблемой является жилищное строительство и плотность населения, а в некоторых регионах Испании - сокращение численности населения. Италию беспокоит снижение рождаемости и старение населения. Греция является страной-членом ЕС с наиболее быстрыми темпами старения населения. Хорватия борется с утечкой молодых мозгов".

Согласно докладу, численность населения ЕС, которая в начале этого года составляла чуть более 448 млн человек достигнет своего пика около 2026 года. Затем она будет постепенно сокращаться, потеряв к 2100 году 57,4 млн человек трудоспособного возраста. Еще более тревожным является тот факт, что коэффициент зависимости - отношение числа пожилых людей к числу людей трудоспособного возраста - вырастет с 33% сегодня до 60% к концу века.

Резкое изменение демографической пирамиды приведет к перестройке рынка труда, повсеместному дефициту рабочей силы, что может сдерживать рост, производительность и инновации, а значит, ускорить потерю конкурентоспособности по сравнению с другими ведущими экономиками.

Сокращение численности рабочей силы неизбежно приведет к снижению поступлений в государственные бюджеты, а также к увеличению расходов на здравоохранение и пенсионное обеспечение. Это, в свою очередь, подорвет социальную сплоченность, считает Шуица, и "в конечном итоге доверие к демократическим институтам и процессам в Европе".

Пока ущерб не стал необратимым, Еврокомиссия рекомендует государствам-членам принять решительные меры, такие как устранение гендерного разрыва в оплате труда, улучшение баланса между работой и личной жизнью, предоставление налоговых льгот, сокращение расходов на уход за детьми и облегчение доступа молодежи к качественной работе и доступному жилью на ранних этапах взрослой жизни.

Брюссель также заявляет, что "крайне важно дать пожилым работникам возможность дольше оставаться активными" с помощью программ повышения квалификации и гибкого графика работы, и призывает бизнес преодолеть "предвзятые представления и стереотипы" о пожилых людях.

"Более долгая жизнь создает новые возможности и способствует переходу от общества старения к обществу долголетия, - сказал Шуица, призвав страны использовать новые экономические возможности.

Еще одна рекомендация, содержащаяся в докладе, призывает к "управляемой легальной миграции" для заполнения растущего числа вакансий, которые уже достигли рекордного уровня.

В прошлом году блок, в котором идет упорная борьба за реформирование политики предоставления убежища, принял 3 млн легальных трудовых мигрантов по сравнению с 300 тыс прибывших нелегальным путем.

В ходе презентации доклада Шуица неоднократно подчеркивала, что легальная миграция является ценным вариантом решения демографической проблемы, но не единственным. Это уточнение, по-видимому, было сделано для того, чтобы избежать гнева правых правительств, которые выступают за поощрение рождаемости, не полагаясь на миграционные потоки.

Посмотрите видеосюжет на эту тему.