EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Демократические стандарты Италии: у Еврокомиссии есть претензии к Мелони

Споры о политическом давлении на медиа Италии набирают обороты
Споры о политическом давлении на медиа Италии набирают обороты Авторское право AP
Авторское право AP
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Еврокомиссия опубликовала доклад о верховенстве права в странах ЕС, указав на снижение демократических стандартов и ущемление свободы прессы в Италии.

РЕКЛАМА

Независимость судебной системы, уважение свободы слова и СМИ, следование демократическим нормам. По этим и другим критериям Брюссель провёл оценку работы итальянского правительства Джорджи Мелони.

В среду Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о верховенстве закона, в котором анализируется ситуация в каждой стране блока. Согласно ему, правительство Мелони добилось небольшого прогресса, но не без упущений, и ему есть над чем работать.

В частности, Комиссия предъявила претензии к законопроекту о прямых выборах премьер-министра, который в рамках конституционной реформы продвигает правящая партия. В ЕС опасаются, что инициатива, призванная упрочить исполнительную власть, приведёт к ослаблению роли президента и нарушению работы механизма сдержек и противовесов.

"В том, что касается верховенства закона, Италия добилась небольшого прогресса, но ей ещё есть над чем работать. Так можно резюмировать последний отчёт Еврокомиссии, опубликованный в среду. Комиссия предъявила претензии по ряду вопросов. В ЕК сомневаются, что реформа, предусматривающая введение прямых выборов премьер-министра, обеспечит политическую стабильность. Есть также опасения роль главы государства будет ослаблена. Кроме того, Комиссия провела оценку недавней реформы правосудия, чтобы понять, скажется ли она на независимости и авторитете судей. Вот что говорит о докладе член парламента от партии "Братья Италии", входящей в правящую коалицию", - передаёт наш корреспондент.

Ходом проведения судебной реформы, в Комиссии, судя по отчёту, остались довольны. Были отмечены некоторые подвижки в оформлении законодательной базы для борьбы с коррупцией.

Джанджакомо Каловини, член парламента от партии "Братья Италии":

“Брюссель увидел много хорошего в том, что сделало правительство за последние полтора года. Касательно негативных аспектов - ситуации в СМИ и с вещателем RAI, - или законопроекта о прямых выборах премьера, то скажу следующее. Проблема RAI существует уже довольно давно, её нельзя связывать только с правительством Мелони. Что касается инициативы об избрании премьер-министра, я напомню, что почти два года назад итальянцы проголосовали за Мелони, и недавно они подтвердили свой выбор, который связан с желанием того, чтобы правительство проводило реформы”.

В ежегодном докладе говорится о сохраняющихся проблемах со свободой прессы в Италии. Споры о политическом давлении на медиа-сектор набирают обороты. Несколько месяцев назад журналисты местного телевещателя RAI объявили забастовку в знак протеста против попыток правительства цензурировать контент. Глава Итальянского союза журналистов FNSI посетовала на то, что Италию поставили в один ряд со странами, которые испытывают серьёзные проблемы со свободой СМИ.

Алессандра Костанте, генеральный секретарь Союза журналистов FNSI:

"Периметр свободы прессы в Италии постепенно сокращается. Мы поднимали этот вопрос как в Международной федерации журналистов, так и на уровне Еврокомиссии. Мы направили письма и запросы. Мы пытались всеми возможными способами предупредить, что свобода прессы в Италии угасает. Никогда прежде служба общественного вещания не подвергалась такому давлению. RAI стал очень политизированным. Это вовсе не идёт на плюрализму в СМИ”.

Также Еврокомиссия упрекнула правительство в том, что оно до сих пор не внесло смягчающие поправки в жёсткий по европейским меркам закон о клевете. По нему, критикующие властей СМИ регулярно платят крупные штрафы.

Например, на прошлой неделе суд обязал журналиста выплатить Джордже Мелони 5000 евро за высмеивание роста премьер-министра в публикации в социальной сети. Европейский центр свободы прессы назвал инцидент "абсолютно ужасающим", который "несомненно, ещё больше подорвёт свободу прессы в Италии".

Оппозиционные партии также обвиняют кабинет Мелони в падении демократических стандартов в Италии.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Марио Драги прочат в председатели Еврокомиссии

Италия: фермеры выступают против давления Брюсселя

Мелони празднует год пребывания у власти фестивалем "Антрейю"

партия "Братья Италии" Еврокомиссия Италия Джорджа Мелони СМИ Свобода слова