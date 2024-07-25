Еврокомиссия опубликовала доклад о верховенстве права в странах ЕС, указав на снижение демократических стандартов и ущемление свободы прессы в Италии.

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Независимость судебной системы, уважение свободы слова и СМИ, следование демократическим нормам. По этим и другим критериям Брюссель провёл оценку работы итальянского правительства Джорджи Мелони.

В среду Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о верховенстве закона, в котором анализируется ситуация в каждой стране блока. Согласно ему, правительство Мелони добилось небольшого прогресса, но не без упущений, и ему есть над чем работать.

В частности, Комиссия предъявила претензии к законопроекту о прямых выборах премьер-министра, который в рамках конституционной реформы продвигает правящая партия. В ЕС опасаются, что инициатива, призванная упрочить исполнительную власть, приведёт к ослаблению роли президента и нарушению работы механизма сдержек и противовесов.

"В том, что касается верховенства закона, Италия добилась небольшого прогресса, но ей ещё есть над чем работать. Так можно резюмировать последний отчёт Еврокомиссии, опубликованный в среду. Комиссия предъявила претензии по ряду вопросов. В ЕК сомневаются, что реформа, предусматривающая введение прямых выборов премьер-министра, обеспечит политическую стабильность. Есть также опасения роль главы государства будет ослаблена. Кроме того, Комиссия провела оценку недавней реформы правосудия, чтобы понять, скажется ли она на независимости и авторитете судей. Вот что говорит о докладе член парламента от партии "Братья Италии", входящей в правящую коалицию", - передаёт наш корреспондент.

Ходом проведения судебной реформы, в Комиссии, судя по отчёту, остались довольны. Были отмечены некоторые подвижки в оформлении законодательной базы для борьбы с коррупцией.

Джанджакомо Каловини, член парламента от партии "Братья Италии":

“Брюссель увидел много хорошего в том, что сделало правительство за последние полтора года. Касательно негативных аспектов - ситуации в СМИ и с вещателем RAI, - или законопроекта о прямых выборах премьера, то скажу следующее. Проблема RAI существует уже довольно давно, её нельзя связывать только с правительством Мелони. Что касается инициативы об избрании премьер-министра, я напомню, что почти два года назад итальянцы проголосовали за Мелони, и недавно они подтвердили свой выбор, который связан с желанием того, чтобы правительство проводило реформы”.

В ежегодном докладе говорится о сохраняющихся проблемах со свободой прессы в Италии. Споры о политическом давлении на медиа-сектор набирают обороты. Несколько месяцев назад журналисты местного телевещателя RAI объявили забастовку в знак протеста против попыток правительства цензурировать контент. Глава Итальянского союза журналистов FNSI посетовала на то, что Италию поставили в один ряд со странами, которые испытывают серьёзные проблемы со свободой СМИ.

Алессандра Костанте, генеральный секретарь Союза журналистов FNSI:

"Периметр свободы прессы в Италии постепенно сокращается. Мы поднимали этот вопрос как в Международной федерации журналистов, так и на уровне Еврокомиссии. Мы направили письма и запросы. Мы пытались всеми возможными способами предупредить, что свобода прессы в Италии угасает. Никогда прежде служба общественного вещания не подвергалась такому давлению. RAI стал очень политизированным. Это вовсе не идёт на плюрализму в СМИ”.

Также Еврокомиссия упрекнула правительство в том, что оно до сих пор не внесло смягчающие поправки в жёсткий по европейским меркам закон о клевете. По нему, критикующие властей СМИ регулярно платят крупные штрафы.

Например, на прошлой неделе суд обязал журналиста выплатить Джордже Мелони 5000 евро за высмеивание роста премьер-министра в публикации в социальной сети. Европейский центр свободы прессы назвал инцидент "абсолютно ужасающим", который "несомненно, ещё больше подорвёт свободу прессы в Италии".

Оппозиционные партии также обвиняют кабинет Мелони в падении демократических стандартов в Италии.