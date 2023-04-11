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Италия

В Италии объявлен режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

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Только за последние три дня в Средиземном море спасли 3 тысячи нелегальных мигрантов
Только за последние три дня в Средиземном море спасли 3 тысячи нелегальных мигрантов   -  Авторское право  Valeria Ferraro/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
 Euronews

Власти Италии объявляют режим чрезвычайной ситуации из-за беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов. С начала этого года в страну морем добрались более 30 тысяч человек — вчетверо больше, чем за тот же период год назад. Только за последние тря дня в море подобрали 3 тысячи нелегалов.

В Риме заявляют, что «традиционные» гавани для мигрантов — Лампедуза, Сицилия, южные районы страны — уже не справляются с таким потоком. В начале марта в Риме объявили, что организаторов незаконных перевозок людей будут сажать на 30 лет, но пока это не помогает.

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