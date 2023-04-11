В Италии объявлен режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

Euronews

Власти Италии объявляют режим чрезвычайной ситуации из-за беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов. С начала этого года в страну морем добрались более 30 тысяч человек — вчетверо больше, чем за тот же период год назад. Только за последние тря дня в море подобрали 3 тысячи нелегалов.

В Риме заявляют, что «традиционные» гавани для мигрантов — Лампедуза, Сицилия, южные районы страны — уже не справляются с таким потоком. В начале марта в Риме объявили, что организаторов незаконных перевозок людей будут сажать на 30 лет, но пока это не помогает.