2021-й для Евросоюза - год вызовов и противостояний

Красные линии, чёрные списки, бесконечные переговоры, ультиматумы, поиск компромиссов... 2021-й стал для Евросоюза годом вызовов и противостояний.

В Британии уже в первые месяцы разгорелись нешуточные "постбрекситовые" страсти. Появились новые бюрократические барьеры в отношении ряда товаров, ввозимых с материковой части в Северную Ирландию. Как результат - сбои в поставках и дефицит.

Споры Брюсселя и Лондона о статье 16 североирландского протокола вылились в апрельские акции протеста и беспорядки. В июне стороны заключили соглашение о прекращении, как её окрестили СМИ, "колбасной войны". Но к осени ЕС и Великобритания оказались на грани войны торговой.

Марош Шефчович, вице-председатель Еврокомиссии:

“Ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что запуск статьи 16 для пересмотра протокола будет иметь серьёзные последствия”.

После "брексита" кулаками не машут?

Далее - опять конфликт интересов Лондона и Парижа - из-за новых правил выдачи лицензий на рыбную ловлю. Головной боли добавила проблема миграции.

Партнёры или соперники? - никак не могли определиться Брюссель и Пекин. В марте ЕС ввёл санкции в отношении китайских чиновников за нарушения прав человека в стране. Китай в отместку занёс в чёрный список имена нескольких депутатов Европарламента.

К ноябрю Евросоюз утвердил стратегию по привлечению 300 миллиардов евро инвестиций на развитие инфраструктуры. Это ответ Брюсселя на проект Пекина "Один пояс один путь". Напряжённости в отношениях прибавил призыв Литвы к дипломатическому бойкоту Зимней Олимпиады-2022 в Китае.

Заставить технологических гигантов Кремниевой долины соблюдать законодательство ЕС - миссия Маргрет Вестагер. Спустя год после того, как вице-председателя Еврокомиссии внесла предложения, Брюссель согласовал нормы по регулированию деятельности IT-компаний и привлечению их к ответственности за размещение незаконного контента.

Закон о цифровых услугах даёт основание считать Евросоюз главным мировым регулятором на этом рынке. В подтверждение тому, что правила игры меняются: Google не смог оспорить в Европейском суде наложенный на компанию штраф в размере более чем двух миллиардов евро.

Брюссель и Варшава весь год вели дискуссии на повышенных тонах.

Польша: курс на "деевропеизацию"

Борьба за права местного ЛГБТ-сообщества дошла до того, что Брюссель чуть не урезал Польше финансирование. Напряжение достигло нового пика, когда в октябре Конституционный суд Польши вынёс вердикт о верховенстве основного закона страны над европейским законодательством.

Страна получила рекордный штраф в размере одного миллиона евро в день за проведение противоречащей европейскому праву судебной реформы.

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии:

“Этим постановлением Варшава ставит под сомнение основополагающие принципы ЕС".

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

“Я не позволю вам, политикам, шантажировать Польшу”.

Польша в итоге лишилась части средств из фонда на восстановление после пандемии. Но конец противостоянию ещё явно не наступил.