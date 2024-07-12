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Стармер: "Настало время перезагрузить отношения c ЕС"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет "перезагрузить отношения с ЕС. Речь идет не о возвращении Лондона , а о прояснении его позиции.

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Новый британский премьер-министр Кир Стармер считает, что его стране пора перезагрузить свои отношения с Европой. Выступая на брифинге саммита НАТО в Вашингтоне, Стармер заявил, что это означает не возвращение Великобритании в Европейский Союз, а подтверждение её позиции на мировой арене.

"Да, речь идет о перезагрузке, - сказал Стармер. - Речь идет о перезагрузке наших отношений. На самом деле не об институциональной перезагрузке, речь не идет о возвращении в ЕС. Но это, безусловно, перезагрузка, потому что я думаю, что для очень многих людей после "брексита" возникло ощущение, что Великобритания стала слишком замкнутой и уже не так заинтересована, как когда-то, в своем месте на глобальной арене, на международной арене".

Саммит НАТО предоставил Стармеру удобный момент вернуться к теме отношений Великобритании и ЕС теперь, когда его Лейбористская партия сформировала правительство страны.

В понедельник Кир Стармер также заявил ирландскому изданию Stormont, что, по его мнению, Великобритания могла бы заключить лучшее торговое соглашение с ЕС, чем "та неудачная сделка, которую принес домой Борис Джонсон".

При этом британский премьер признал, что восстановление отношений с Брюсселем потребует от правительства Великобритании соблюдения существующих соглашений - например, по пограничному контролю в Северной Ирландии.

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