Аналитики считают, что вероятное правительство во главе с лейбористами может обеспечить новую стабильность в недавно бурных отношениях между Великобританией и ЕС.

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В течение десяти лет брексит доминировал в британской политике, но в предвыборной кампании, когда Великобритания готовится к намеченным на четверг всеобщим выборам, он остается чем-то вроде табу.

"Обе основные партии старались как можно меньше обсуждать брексит, - сказал Euronews Джоэл Реланд, научный сотрудник аналитического центра UK in a Changing Europe. - Избиратели были весьма разочарованы тем, что было сделано, поэтому премьер-министр консерваторов Риши Сунак не хочет привлекать к этому внимание".

"А лейборист Кир Стармер пытается отвоевать места в "красной стене", которая проголосовала за выход из ЕС в 2016 году", - добавил Реланд, имея в виду места лейбористов в традиционно рабочих регионах Мидлендс и север Англии, которые массово перешли к консерваторам на последних выборах в 2019 году.

Но поскольку лейбористы теперь могут войти в правительство впервые за 14 лет, а их лидер Кир Стармер поклялся вновь рассмотреть некоторые части сделки, заключенной Великобританией после брексита, итоги голосования могут ознаменровать начало новой главы в отношениях между ЕС и Великобританией.

Стармер исключил возможность повторного присоединения к единому рынку товаров и услуг ЕС или таможенному союзу, как и восстановление свободы передвижения. Он также не уточнил, какие аспекты сотрудничества между ЕС и Великобританией он будет пересматривать, хотя его ближайшие помощники предположили, что они могут включать химическое регулирование, финансовые услуги и присоединение к системе торговли выбросами ЕС (ETS).

Эксперты говорят, что если Стармер получит ключи от Даунинг-стрит, он может столкнуться с трудностями при перезаключении соглашения таким образом, чтобы это было приемлемо как для Брюсселя, так и для его внутреннего электората.

"Если вникнуть в детали того, что они (лейбористы) хотят сделать, то, по большому счету, это относительно небольшие вещи, и даже некоторые из них, вероятно, будет довольно сложно согласовать с ЕС", - сказал Ян Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ (CER).

"Определив свои "красные линии" - отказ от вступления в единый рынок, таможенный союз или разрешение на свободное передвижение - партия "загнала себя в угол", - добавил Бонд. - Они ограничили свое пространство для маневра и ограничили свою способность вести переговоры о лучшей сделке с ЕС".

Брюссель также может попытаться добиться от Великобритании уступок в обмен на пересмотр соглашения в отдельных областях. Одной из уступок может стать соглашение о молодежной мобильности, предложенное Европейской комиссией еще в апреле, которое вернет молодым британцам и европейцам возможность свободно путешествовать, работать и учиться в обеих странах.

"Проблема в том, что лейбористы на данный момент исключили соглашение о молодежной мобильности, - пояснил Реланд. - Но я думаю, что если они хотят заключить сделку с Брюсселем, им, вероятно, придется быть немного более гибкими".

Плодородная почва" для сотрудничества в области безопасности и обороны

Следующий британский премьер-министр встретится со своими европейскими коллегами сразу после голосования во время саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Затем он примет около 40 европейских лидеров, включая глав государств и правительств 27 стран ЕС, в Бленхеймском дворце 18 июля на саммите Европейского политического сообщества.

Форум, считающийся детищем президента Франции Эммануэля Макрона, является одним из немногих саммитов, на которых Великобритания имеет прямой доступ ко всем лидерам ЕС и его стран-членов после выхода из блока.

Одна из областей, в которой обе стороны захотят наладить более тесные связи, - это безопасность и оборона, причем речь может идти о заключении оборонного пакта.

В Соглашении о торговле и сотрудничестве 2020 года положения о безопасности весьма скудны. А поскольку на пороге Европы бушует война, а над Белым домом витает призрак возвращения Дональда Трампа, обеим сторонам имеет стратегический смысл поддержать друг друга в укреплении обороноспособности Европы.

Labour leader Keir Starmer, right, meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy at Speaker's House in the Palace of Westminster, London, during his first visit to the UK Stefan Rousseau/WPA Rota

"Все эти вопросы европейской безопасности стали намного острее и намного тревожнее", - сказала Euronews Оливия О'Салливан, директор программы "Великобритания в мире" в Chatham House.

"Возможно, у Великобритании были сложные отношения с ЕС в последние годы, но это одна из крупнейших европейских армий, она постоянно тратит более 2% ВВП на оборону, являясь членом НАТО, и очень тесно сотрудничает с такими важными группами, как страны Балтии и Северные страны, когда речь идет об обороне", - добавила она.

Голосование в Великобритании совпадает с началом нового политического мандата в ЕС, в рамках которого планы по наращиванию коллективной обороны ЕС, вероятно, станут одним из главных стратегических приоритетов.

Блок уже предпринял значительные шаги по укреплению своего оборонно-промышленного потенциала, и ожидается, что в течение следующего пятилетнего срока будет назначен комиссар, который будет руководить этими усилиями.

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"Многие из недавних инициатив и проектов ЕС в этой области были направлены на укрепление оборонного промышленного производства, - пояснила О'Салливан. - Но многие из этих инициатив и проектов не охватывают третьи страны. Они намеренно ориентированы на промышленность стран-членов ЕС. Поэтому будет сложно договориться о том, может ли Великобритания участвовать в них или хочет ли она в них участвовать".

Брюссель может проявить повышенный интерес к Великобритании как к партнеру по обеспечению готовности к обороне, особенно на фоне опасений, что евроскептические политические силы, исторически симпатизирующие России, переходят выходят на арену во всем блоке.

Выборы в Великобритании проходят между двумя раундами внеочередных выборов в законодательные органы Франции, где ультраправое Национальное объединение (НОД) Марин Ле Пен занимает почетное место, набрав более 33% голосов в первом туре в воскресенье.

Ультраправые не смогут определять внешнюю и оборонную политику Франции, которая считается прерогативой президента, даже если им удастся сформировать правительство. Макрон, скорее всего, будет занимать президентский пост до 2027 года.

Однако растущая популярность Национального объединения, которое хочет сократить военную поддержку Украины со стороны Франции, вызывает тревогу в Брюсселе. Это добавляет к общему чувству опасения, что рука Европы будет ослаблена, если Трамп будет переизбран президентом США в ноябре.

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С другой стороны, выборы в Великобритании приведут к созданию проукраинского правительства, причем и консерваторы, и лейбористы будут поддерживать Киев в военном отношении.

"То, что британцы как можно теснее связаны с тем, что делает остальная Европа, будет особенно важно, если в США президентом снова станет довольно непредсказуемый и непостоянный Трамп, - говорит Иэн Бонд. - Для Брюсселя, я думаю, главным словом будет стабильность".