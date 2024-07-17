Великобритания: шанс на перезагрузку отношений с Европой

By Люк Ханрахан

Приведут ли усилия Лейбористской партии к перезагрузке отношения и более сильным связям между Великобританией и Европой? Мнение экспертов и простых британцев

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Британцы знакомятся со своим новым правительством. Ставший премьер-министром лидер лейбористов Кир Стармер обещает омолодить и восстановить отношения с Европой:

- Мы думаем, что можем заключить более выгодную сделку, чем та неудачная, которую принес домой Борис Джонсон, - говорит Стармер, - и мы будем над этим работать. Понимая, какую работу необходимо проделать, и характер проблемы".

Большую часть европейцев, живущих в Лондоне, составляет молодёжь. Она осоторожно надеется, что подход Стармера поможет решить текущие проблемы, накопившиеся после "брексита". Многие с нетерпением ждут восстановления свободы передвижения.

- Я настроена немного более оптимистично, чем это было во время тори.

- Конечно, и у них есть много как плюсов, так и минусов. Но первое, что мы почувствовали, было облегчение.

- Я чувствую, что мы в определенном смысле разделены. Раньше все было по-другому, потому что мы были все вместе. И вот теперь я чувствую, что это в каком-то смысле что-то особенное.

Люк Ханрахан, Euronews:

- Прошло несколько долгих лет, и "брексит" создал множество проблем. Но теперь, когда лейбористы пришли к власти, Великобритания надеется перезагрузить свои отношения с Европой. Приведет ли этот новый подход к лучшему взаимодействию и улучшению торговых связей?"

- Это звучит очень позитивно, - считает профессор Джонатан Портес, ведущий эксперт по отношениям Великобритании и Евросоюза. - Обе стороны будут полны решимости улучшить ситуацию. Если на раннем этапе будут достигнуты позитивные соглашения, вы увидите, что это создаст политическую и экономическую динамику, когда обе стороны будут вынуждены идти дальше и быстрее, и вы действительно сможете увидеть вполне реальные изменения. На данный момент, я думаю, мы действительно этого не знаем. И, откровенно говоря, это также будет зависеть от более широкого геополитического давления и соображений.

Только время покажет, приведут ли усилия Лейбористской партии к более сильным связям и большему процветанию между Великобританией и Европой – но, поскольку это висит на волоске, многое будет зависеть от исхода американских президентских выборов.