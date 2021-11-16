Статья 16 протокола по Северной Ирландии: суть и подводные камни

"Постбрекситные" споры между Великобританией и ЕС не утихают. В ответ на отказ Брюсселя пересмотреть протокол по Северной Ирландии британские министры дали понять, что готовы прибегнуть к крайним мерам. Это означает применение 16-й статьи документа и введение в одностороннем порядке "защитных мер" по сохранению целостности торгового пространства.

По утверждениям Лондона, именно из-за недочётов в этой части соглашения по "брекситу" страна столкнулась с дефицитом товаров и сбоями в поставках. Это и побудило британские власти предложить на рассмотрение ЕС "новый юридический текст" вместо протокола, который "потерял свою актуальность" в Северной Ирландии.

Что такое североирландский протокол?

Как часть договора о выходе Соединённого Королевства из сообщества он был подписан два года назад.

Документ разрабатывали с целью предотвратить возврат жёсткой границы на острове Ирландия и сохранить Соглашение Страстной пятницы 1998 года, которое положило конец трём десятилетиям кровопролитных столкновений.

Протокол избавляет от необходимости введения таможенного контроля товаров, поступающих из Северной Ирландии (часть Великобритании) в Республику Ирландию (часть ЕС).

Но в то же время, он обязывает Белфаст следовать нормам единого европейского рынка, значит - проверять некоторые виды товаров, поступающих из Англии, Шотландии и Уэльса. Против чего выступили местные профсоюзы. По их мнению, протокол ослабляет связи автономии с остальной частью Великобритании и приводит к дефициту.

В середине октября ЕС согласился сократить число таможенных процедур и облегчить оформление документов, чтобы торговые барьеры были менее осязаемы.

Также исключения были сделаны для отдельных продуктов, ввозимых из Великобритании. Это привело к окончанию "колбасных войн", о которых всё лето писали СМИ.

Далее Лондон выступил за то, чтобы внести поправки в протокол, которые лишили бы Европейский суд полномочий и статуса главного надзорного органа за торговыми отношениями. На это Брюссель ответил категорическим отказом.

О чём говорится в 16-й статье?

Она описывает механизм, который позволяет любой из сторон без согласия второй принимать защитные меры в случае, если протокол приводит к "серьёзным экономическим, социальным или экологическим трудностям", которые сохраняются на протяжении длительного времени.

Неясно, какое именно шаги планирует сделать Лондон, но эксперты полагают, что речь идёт о приостановлении в одностороннем порядке всех торговых обязательств, предусмотренных протоколом.

В статье также оговорено, что меры должны быть ограничены "строгой необходимостью для исправления ситуации", а также по объёму и времени действия.

То есть, по сути, они не должны нарушать или приостанавливать выполнение условий протокола.

Сторона, которая планирует принять "защитные меры", должна уведомить партнёра "без промедлений" и предоставить ему "всю соответствующую информацию". Последний может предпринять "соразмерные действия для устранения дисбаланса". Далее Британия и ЕС должны немедленно начать консультации, чтобы выработать общее решение проблем.

Применялась ли статья ранее?

Брюссель был близок к этому, когда разразился скандал с фармацевтической компанией AstraZeneca.

Он рассматривал возможность применения статьи для введения экспортного контроля в отношении вакцин против COVID-19, поступающих из Европейского союза в Северную Ирландию, предполагая, что произведённые в ЕС препараты попадают в Великобританию.

Но Еврокомиссия отказалась от своих планов на фоне резкой критики со стороны британского и ирландского правительств.

В официальных документах Даунинг-Стрит, датированных июлем 2021 года говорилось, что "существуют обстоятельства, оправдывающие использование статьи 16" из-за перебоев в торговле в Северной Ирландии. Великобритания и ЕС начали переговоры по урегулированию торгового спора.

Министр по вопросам "брексита" Дэвид Фрост заявил парламенту в конце октября: "Если мы не сможем прийти к соглашению и будем испытывать серьёзные политические трудности, связанные с Северной Ирландией, то статья 16 будет на повестке".

Какие защитные меры может предпринять Британия?

"Не совсем ясно, что правительство Великобритании будет делать со статьей 16 и какие действия предпримет", - сказала в интервью Euronews Джесс Сарджент, старший научный сотрудник аналитического центра Institute for Government.

Лондон уже в одностороннем порядке ввёл льготные периоды, освободив от таможенных сборов некоторые виды товаров.

"Если правительство Великобритании решит, что проблемы возникают из-за процессов на таможне, тогда оно может сослаться на статью 16, чтобы остановить только эти процессы", - продолжает Сарджент.

"Но есть предположение, что британские власти могут пойти ещё дальше и использовать статью 16, чтобы попытаться приостановить выполнение почти всех своих обязательств, связанных с торговлей. Не совсем ясно, будет ли это строго соответствовать условиям, описанным в статье, или выйдет за рамки. Мы до сих пор теряемся в догадках, как это будет выглядеть на практике", - заключает она.

Что может предпринять Евросоюз?

Согласно Протоколу, за запуском статьи 16 стартуют переговоры сторон. На них отводится 30 дней. И только потом могут приниматься "защитные меры". А дальше каждые три месяца их должны пересматривать на предмет эффективности.

Однако, если Брюссель решит, что Лондон неправильно использует статью 16 или нарушает Соглашение по "брекситу", то он вправе запустить механизм урегулирования споров.

"Это означает создание арбитражной комиссии, которая рассмотрит этот вопрос и вынесет решение о том, нарушило ли Соединённое Королевство протокол и Соглашение о его выходе из сообщества", - пояснила наша собеседница.

"Если подтвердится факт нарушения, то ЕС может приостановить действие некоторых положений Соглашения о "брексите", а также Соглашения о торговле и сотрудничестве", что позволит ему вводить пошлины. Но это длительный процесс. Скорее всего, потребуется несколько лет, чтобы дойти до введения таможенных сборов возмещения затрат", - отметила Сарджент. - Есть также предположение, что он может просто принять решение о полной приостановке действия Соглашения о торговле и сотрудничестве. Это займет от 9 до 12 месяцев и приведет к появлению барьеров в торговле, в сотрудничестве в сфере безопасности, транспорта, энергетики, а также для работы авиации и прочее, и прочее".