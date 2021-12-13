"Рыбный" спор: французские рыбаки не довольны итогом переговоров

Французские рыбаки возмущены тем, как был урегулирован спор о правах на рыбный промысел после "брексита". В результате напряженных переговоров между Лондоном и Парижем было достигнуто соглашение, согласно которому Великобритания выдаст французским рыбакам еще 83 лицензии, что позволит им продолжить свою работу в территориальных водах Соединенного Королевства. Однако этот шаг не полностью удовлетворяет требования французских рыбаков. Они заявляют, что намерены снова заблокировать порт Кале. На этот раз 23 декабря.

Алан Лоранти, владелец рыбацкого судна: "Мы бы хотели, что бы наши друзья из Джерси, Гернси, Нормандии и Сен-Мало сели за стол переговоров, а не говорили нам: "Эта лодка находится в "зеленом" списке, эта в "красном", а та в "синем" ... Это ни к чему не приведет. Есть необходимая нам квота на лицензии, и мы однозначно хотим эту квоту получить. Мы не желаем, чтобы одна или две лодки остались без дела, потому что администрация решила внести их в "красный" список ".

Лоик Эскофьер, владелец рыбацкого судна: "Нас уже от всего тошнит. Двадцать третьего декабря будет год, как нам говорят, мол подождите, решения принимаются, дела продвигаются. А в конце концов ничего не происходит".

Французское правительство заявляет, что будет искать возможность для оказания помощи тем рыбакам, которые не смогли получить индивидуальные лицензии.