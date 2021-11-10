Европейский суд: Google проиграл и заплатит штраф

Значимая победа для Еврокомиссии в борьбе за честную конкуренцию на IT-рынке. Европейский суд отклонил апелляцию Google на решение исполнительного органа ЕС оштрафовать компанию за нарушение антимонопольного законодательства.

В 2017 году европейский регулятор установил, что американский гигант завышает позиции своего сервиса Google Shopping в поисковике в ущерб конкурентам. На компанию наложили штраф в размере 2,4 миллиардов евро, который суд оставил в силе.

Арианна Подеста, представитель Европейской Комиссии:

"Это доказывает то, что поведение Google было незаконным, и обеспечивает правовую определённость, которая необходима рынку. Комиссия будет использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты для того, чтобы свои обязательства соблюдали крупные цифровые платформы, от которых зависят предприятия, пользователи и, соответственно, доступ к цифровым услугам".

Аналитики уверены: это повлияет на будущие решения Европейской комиссии не только в отношении Google, но и других крупных IT-компаний. Кроме того, вероятно, соответствующие поправки внесут в проект Закона о цифровых услугах, который находится на рассмотрении в Европарламенте.

Томас Винье, юридическая фирма Clifford Chance:

"Этот прецедент очень сильно повлияет на работу поисковиков. Теперь потребители будут получать более релевантные результаты поиска. Им будут предоставлять более выгодные предложения, в отличие от тех, что продвигались ранее".

Подобные разбирательства ожидают также Facebook, Amazon и Apple, в отношении которых в ЕС ведётся антимонопольное расследование.

Утешением для Google стала победа в судебной тяжбе в Великобритании. Верховный суд страны отклонил коллективный иск с требованием взыскать с компании 3 миллиарда евро ущерба по обвинению в незаконном сборе данных владельцев iPhone.