С 1 февраля в России вступили в силу поправки к закону об информации, обязующие соцсети выявлять и блокировать "запрещенный контент", включая информацию о несогласованных митингах и мат.

"В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор", - сказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Спорный контент должет быть заблокирован на время оценки. Пользователи, не согласные с вынесенным соцсетью решением, смогут обратиться в Роскомнадзор и оспорить блокировку.

Что запрещено

Запрещается нецензурная лексика, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Будет удалена информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам или органам госвласти.

Также к запрещенной информации относят публикации, склоняющие несовершеннолетних к совершению опасных незаконных действий.

Нельзя публиковать порнографические материалы, данные о способах изготовления и использования наркотиков и о способах совершения самоубийства и призывы к нему. Запрещенный контент - это и реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

Новые правила касаются социальных сетей. По закону, социальная сеть - это интернет-ресурс, доступ к которому получает более 500 тыс. пользователей в сутки. У пользователей ресурса есть персональные страницы, на которых они могут распространять информацию. Видеохостинги тоже подпадают под это определение.​​​​

За несоблюдение нового закона предусмотрены штрафы. Для физлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей. Такие же меры предусмотрены и для провайдеров хостинга.

За повторное правонарушение штраф для граждан — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей. Для юрлиц — от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы годовой выручки, но не менее 4 млн рублей.

За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографии, а также данных о способах изготовления, использования наркотиков и местах их приобретения штрафы для граждан — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 3 млн до 8 млн рублей. Эти санкции распространяются как на владельцев, так и на провайдеров хостингов.

Главное изменение в том, что, по действовавшим ранее нормам, у Роскомнадзора было право требовать у владельцев сайтов удаления запрещенной информации, но ответственность за неисполнение не предусматривалась.

"Поправки направлены против оппозиции"

Роскомнадзор будет вести список социальных сетей. Владельцам ресурсов, которые ведомство посчитает социальной сетью, будет отправлено уведомление о включении в соответствующий реестр. После этого у сайта будет два месяца на то, чтобы организовать мониторинг и блокировку запрещенного контента.

"Закон вводит механизм самоцензуры соцсетей, теперь они обязаны заниматься пресечением распространения запрещенной на территории России информации. Мы полагаем, что это позволит защитить пользователей соцсетей, особенно детей, от огромного количества деструктивной информации", - прокомментировала закон член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

В первую очередь в список могут попасть девять площадок: Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram и WhatsApp. "Мы призываем Роскомнадзор не медлить с созданием реестра, чем быстрее он будет создан, тем быстрее заработает сам закон и быстрее соцсети в России будут очищаться от запрещенной информации", - отметила Мизулина.

Поправки вызвали недовольство со стороны правозащитников. "Законопроект направлен и на обязательную блокировку контента оппозиционных политиков", - сказал руководитель IP/IT-практики юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк в интервью "The Bell". - Это и информация, выражающая неуважение к органам государственной власти, и призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных публичных мероприятиях. К тому же владелец социальной сети обязан не допускать использование ресурса для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Ключевым словосочетанием здесь является “иную специально охраняемую законом тайну".

По мнению представителей индустрии, у соцсетей может возникнуть множество вопросов по реализации предписаний Роскомнадзра. Кроме того, остается открытым вопрос о том, как именно соцсети должны бороться с запрещенным контентом, на каких языках контент может быть запрещен.

Пользователи соцсетей тоже отреагировали на законопроект. После вступленя в силу нововведений хэштэг #деньмата вышел в топ российского сегмента "Твиттера".