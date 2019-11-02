День, когда Рунет стал суверенным | #Куб

Россия рисует в интернете границы: с вступлением в силу закона «О суверенном интернете» оживились споры о свободе и безопасности, о допустимом и необходимом. Грозит ли рунету цифровой железный занавес? Будет ли цифровая эмиграция? За развитием ситуации мы следим в «Кубе».

Больше контроля

Сети переходят под контроль государственных органов: теперь российские провайдеры обязаны устанавливать оборудование, которое позволит Роскомнадзору управлять трафиком, а сами данные должны проходить исключительно через зарегистрированные точки обмена и фильтрации. Кроме того, в стране должна быть налажена система, которая продублирует международную инфраструктуру интернета.

Предполагается, что благодаря всему этому, если передача трафика за рубеж будет ограничена, работоспособность сетей внутри страны сохранится... Критики инициативы опасаются, что это путь к изоляции, и напоминают об опыте Китая и КНДР.

Суверенный интернет можно сравнить с суверенной кругосветкой по МКАДу вместо кругосветного путешествия. Вроде бы и там и там круг, но всё же чего-то не хватает. Publiée par Oleg Kozyrev sur Vendredi 1 novembre 2019

Изоляция

Об изоляции пишет и «Новая Газета»: «"Суверенный рунет" — логическое продолжение курса на изоляционизм, который Россия ведет с 2014 года и от которого отказаться, судя по всему, просто не может», — говорится в статье, которая открывает серию публикаций о суверенном интернете.

Онлайн-издание The Bell обращает внимание на угрозы, связанные с технической реализацией закона. «Что произойдёт после вступления в силу закона? Ни мы, ни даже участники рынка этого не знают, но даже до того, как боеспособность изоляции решат протестировать, можно ожидать массовых сбоев и ухудшения связности интернета», — говорится в публикации. Впоследствии The Bell писал, что при тестировании нового оборудования для анализа трафика на Уране «были зафиксированы сбои, которые привели к ухудшению качества связи».

Надо ли сгущать краски?

Действительно ли закон о суверенном интернете позволит создать всероссийский файерволл? Панические сообщения об этом наталкиваются на возмущённые комментарии, авторы которых настаивают, что закон не предусматривает отключение или изолюцию рунета.

Интернет-эксперт Антон Меркуров убеждён, что серьёзные ограничения в российском сегменте невозможны в принципе. По его словам, максимум, чего могут опасаться пользователи, — это неприятности для администратора сетей. «Но его в принципе не очень жалко», — добавил Меркуров.

Безопасность

Авторы инициативы настаивали, что хотят обезопасить инфраструктуру связи на случай чрезвычайных ситуаций. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнивал этот закон с ядерным оружием, — мол, он будет находиться в спящем состоянии и вынуждать все интернет-компании соблюдать российские законы.

Предпринимателя и интернет-эксперт Игорь Ашманов полагает, что не надо опасаться за русскоязычный сегмент интернета. «Как вы все знаете, сегодня Рунет гибнет особенно сильно», — так начинается его колонка на сайте РИА Новости. «Если вспомнить популярную метафору "данные — это новая нефть", станет понятно, что сейчас наша цифровая сфера находится в том положении, в каком оказалась нефтяная отрасль к середине 90-х», — объясняет автор. Ашманов уверен, что в цифровом пространстве не может быть абсолютной свободы и должны действовать те же законы, что и в обычном мире.

Зачем?

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