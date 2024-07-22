Суд в Казани приговорил российско-американскую журналистку к 6,5 годам лишения свободы после тайного судебного разбирательства, сообщает The Associated Press со ссылкой на судебные документы и официальных лиц.

РЕКЛАМА

Верховный суд Татарстана признал российско-американскую журналистку Алсу Курмашеву виновной в распространении "фейков" о российской армии.

Редактора "Идель.Реалий" – татаро-башкирской службы "Радио Свобода" –приговорили к шести с половиной годам колонии, сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря суда Наталью Лосеву.

Отвечая в понедельник на вопрос о приговоре, президент и генеральный директор медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Стивен Капус назвал судебный процесс и назначенное наказание "насмешкой над правосудием".

Как сообщается, дело против журналистки рассматривалось в закрытом режиме. Подробностей о характере выдвинутых против неё обвинений нет.

Как пишет "Медиазона", ссылаясь на карточку дела, дело против журналистки с грифом "секретно" поступило в суд 11 июля. По данным издания, следствие было завершено за одно заседание, которое состоялось в четверг 18 июля.

Приговор был вынесен в пятницу, в тот же день, когда в Екатеринбурге к 16 годам тюрьмы приговорили репортёра The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, которое США назвали политически мотивированным.

47-летняя журналистка постоянно проживала в Праге и приезжала в Россию по семейной необходимости. В июне 2023 года Курмашеву задержали в аэропорту Казани, когда она пыталась вылететь из России, и забрали оба её паспорта – российский и американский. Суд оштрафовал её по делу о неуведомлении о втором гражданстве.

Сотрудницу "Радио Свобода" взяли под стражу в октябре 2023 года, власти РФ обвинили её в отсутствии регистрации в качестве "иностранного агента" при "сборе информации о российских военных".

Позже её также обвинили в распространении "фейков" об армии РФ в соответствии с законодательством, которое фактически криминализирует любое публичное высказывание о войне в Украине, отклоняющееся от линии Кремля.

Приговорили к обмену?

Рекордно быстрые и секретные судебные процессы над Курмашевой и Гершковичем в российской породили надежды на возможный обмен заключёнными между Москвой и Вашингтоном. Российские власти не исключали, что Гершковича могут обменять, но заявляли, что сначала должен быть вынесен приговор по его делу.

В настоящее время известно о девяти гражданах США, задержанных в России. Такие данные приводит The Associated Press.