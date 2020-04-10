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Картины из воблы и туалетной бумаги: #изоизоляция - проект, взорвавший рунет

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 Марика Димитриади
Картины из воблы и туалетной бумаги: #изоизоляция - проект, взорвавший рунет
Авторское право  Ольга Калабина/Густав Климт, Илона Маццеи/Николай Рерих
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370 тысяч подписчиков менее чем за две недели существования группы... Таким успехом мало кто может похвастаться. Проект "Изоизоляция" "захватил" рунет. Из подручных средств участники группы воссоздают знаменитые картины и скульптуры. В ход идет все что только можно: от туалетной бумаги и сушеной воблы до занавесок.

Идеи у всех работ разные: кто-то пытается как можно точнее воспроизвести оригинал, а кто-то творчески переосмысливает знаменитые картины и тогда, например, Гималаи с картины Николая Рериха "Помни" превращаются... в горы одежды. В группе #изоизоляция этот пост Илоны Маццеи набрал более 30 тысяч лайков.

Nikolaj Rerich, “ricordi”. Montagne di Himalaya Николай Рерих «Помни» ☝️ Гималайские горы

Publiée par Ilona Mazzei sur Mardi 7 avril 2020

Каждый день администраторы получают на рассмотрение по несколько тысяч работ, к которым предъявляется немало требований. Не допускаются снимки, сделанные по мотивам фильмов, комиксов и других фотографий, запрещен Photoshop (кроме работы со светом), нельзя публиковать кадры, сделанные до карантина, брать можно только работы известных художников.

Екатерина Брудная-Челядинова, создательница группы, говорит, что идея появилась "от нечего делать". Сначала она с мужем выложила свои творения, потом попросила друзей присоединиться к флешмобу, и, к удивлению Екатерины, число подписчиков в группе начало расти в геометрической прогрессии.

Продолжаем разговор. #изоизоляция Добавляйтесь в группу https://www.facebook.com/groups/2536037569978845/ и добавляйте свое!

Publiée par Katerina Brudnaya-Chelyadinova sur Dimanche 29 mars 2020

"В первую неделю самыми популярными были несколько видов девушек: "Девочка с персиками", "Дама с горностаем", "Девушка с жемчужной сережкой" и "Любительница абсента". Еще популярна была картина Магритта "Влюбленные": наверное, это нашло отклик в сердцах людей в наше карантинное время. Во вторую неделю темы стали шире, люди замахнулись на работы неклассических мастеров, где еще нужно подумать, как бы так сделать необычно, например, Модильяни, Босха и Дали", - рассказывает основательница паблика.

Как набрать больше лайков?

По словам Брудной-Челядиновой, больше всего лайков получают работы, в которых люди стараются с помощью современных предметов воссоздать старинные детали: "Например, они берут средневековый образ, а потом ты присматриваешься и видишь, что костюм - это пуховик, намотанный задом наперед на пояс, или бумага, или шланг от пылесоса".

Что делать, когда на картине толпа, а нас всего трое? Штатив 🤷🏻‍♀️ и постановка каждого по очереди на своих местах Ну...

Publiée par Maya Visand sur Mercredi 8 avril 2020

Качество работ очень разное. Кто-то тратит минимум времени, а кто-то относится к процессу со всей серьезностью и даже идет на некоторые жертвы:

"Ожерелье давило так, что дышать было почти невозможно, чалма с головы падала каждые 30 секунд, рука онемела так, что уже не шевелилась", - рассказывает участница проекта Ольга Калабина.

Вот думаю, может целый проект замутить с репродукциями? Как считаете? Есть у вас такие картины "в которых" хотели вы себя увидеть? ... Юдифь и Олоферн Густав Климт

Publiée par Olga Kalabina sur Jeudi 9 avril 2020

На суд подписчиков она представила свою версию картины Густава Климта "Юдифь и Олоферн". Чтобы получить идеальное фото, Ольге пришлось сделать 80 снимков: "Фон рисовала на обоях, склеила три куска скотчем и разрисовала гуашью. Правда, с масштабами промахнулась. Рисовала просто "как чувствую". Не вымеряла. Ожерелье на шее тоже из обоев. Платье из сетки, к нему я пришила бусы и лимоны".

Еще одна участница флешмоба, Дарья Григорьева, решила выбрать работы менее известного художника - иранки Афарин Саджеди. Дарья представила свои версии двух ее картин: на одной изображена девушка с куском мяса на голове, на другой - с короной из воблы.

"Фотографировать было очень сложно, потому что лицо должно было быть хмуро-нейтральное, но у меня под ногами стояла моя собака, которая смотрела на этот кусок мяса, нервно перетаптывалась и пищала, считая, что мясо - для нее", - рассказывает Дарья.

Звезды сошлись

Как так получилось, что группа за столь короткий период набрала такое количество подписчиков? Брудная-Челядинова уверена, что сработали несколько факторов. В первую очередь людей заинтересовал контент. Во-вторых, участие во флешмобе - это возможность самовыражения, возможность показать свои работы сотням тысяч подписчиков. И, конечно, сработал фактор времени: для многих участников #изоизоляция стала возможностью отвлечься от других проблем в период карантина.

Товарищи! Кто еще не в курсе - присоединяйтесь к группе #ИЗОИЗОЛЯЦИЯ Это просто бомба! Люди по всему миру, сидя в...

Publiée par Daria Grigorieva sur Mercredi 8 avril 2020

"Но самое главное - это когда приходят люди и говорят, что они давно в подавленном состоянии, но впервые с момента начала карантина они улыбались и смеялись, - говорит Брудная-Челядинова. - Особенно приятно, когда пишут люди из Италии и говорят, что мы поднимаем им настроение. Так что у нас уже по сути социальная миссия появилась".

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