EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Российский суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам

Эван Гершкович
Эван Гершкович Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Его назвали виновным в шпионаже на ЦРУ

РЕКЛАМА

Суд в Екатеринбурге приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Обвинение просило 18 лет.

Его признали виновным в сборе секретной информации «по заданию ЦРУ» на Уралвагонзаводе — одном из крупнейших оборонных предприятий России (в первую очередь, завод известен своими танками Т-72/Т-90).

Эван Гершкович работал в России по заданию редакции Wall Street Journal. Его арестовали в марте 2023 года; он стал первым в постсоветскую эпоху иностранным репортером, задержанным в России по обвинению в шпионаже. Свою вину он категорически отрицает. Освобождения журналиста требовали его зарубежные коллеги, Вашингтон вёл переговоры об освобождении, что подтверждали в Москве.

The Wall Street Journal перед вынесением приговора опубликовала заявление, в котором назвала процесс "позорным фиктивным судом". В посольстве США в Москве также заявили, что журналист не нарушал закон.

Суд над Гершковичем проходил в закрытом формате и завершился всего за два заседания. Столь стремительная скорость рассмотрения дела может указывать на заключение сделки по обмену с участием Гершковича в ближайшее время, пишет агентство Reuters.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Самолет Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье

Война в Украине, индийские наёмники, торговые связи. О чём говорили Путин и Моди?

Запад обеспокоен связями Индии с Россией

Россия США Журналист тюрьма