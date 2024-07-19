Российский суд приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам

By Euronews

Его назвали виновным в шпионаже на ЦРУ

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Суд в Екатеринбурге приговорил американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Обвинение просило 18 лет.

Его признали виновным в сборе секретной информации «по заданию ЦРУ» на Уралвагонзаводе — одном из крупнейших оборонных предприятий России (в первую очередь, завод известен своими танками Т-72/Т-90).

Эван Гершкович работал в России по заданию редакции Wall Street Journal. Его арестовали в марте 2023 года; он стал первым в постсоветскую эпоху иностранным репортером, задержанным в России по обвинению в шпионаже. Свою вину он категорически отрицает. Освобождения журналиста требовали его зарубежные коллеги, Вашингтон вёл переговоры об освобождении, что подтверждали в Москве.

The Wall Street Journal перед вынесением приговора опубликовала заявление, в котором назвала процесс "позорным фиктивным судом". В посольстве США в Москве также заявили, что журналист не нарушал закон.

Суд над Гершковичем проходил в закрытом формате и завершился всего за два заседания. Столь стремительная скорость рассмотрения дела может указывать на заключение сделки по обмену с участием Гершковича в ближайшее время, пишет агентство Reuters.