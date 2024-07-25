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Президенты России и Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Сирии Башар Асад встречается с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Сирии Башар Асад встречается с президентом России Владимиром Путиным. Авторское право Valery Sharifulin/Sputnik
Авторское право Valery Sharifulin/Sputnik
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

Владимир Путин принял Башара Асада в Москве

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В Москве в среду вечером состоялась встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Кремль опубликовал эту информацию в четверг.

Отмечается, что визит приурочен к годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами. Путин и Асад обсудили как ситуацию на Ближнем Востоке, так и торгово-экономические отношения Москвы и Дамаска, где, по словам Владимира Путина, «есть перспективные направления».

При этом в Кремле отметили, что никаких документов по итогам переговоров подписано не было.

Последний раз Путин и Асад встречались в марте 2023 года в Кремле.

Россия сохраняет значительный контингент в Сирии с 2015 года.

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