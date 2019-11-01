"Суверенность Рунета": кибербезопасность или контроль?

Закон о "суверенном Рунете" вступил в силу в России с 1 ноября на фоне опасений, что он может быть использован против критиков властей. Закон обязывает операторов устанавливать технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещённым сайтам. Инициаторы нововведения говорят, что оно призвано улучшить кибербезопасность, и что пользователи никаких для себя изменений не заметят.

- Речь идёт о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента сети интернет в условиях попыток оказать какое-либо воздействие извне Российской Федерации, - сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Если российскому сегменту интернета будет что-то угрожать, централизованное управление сетью перейдет к Роскомнадзору. Перечень угроз ещё не обнародован, и критики закона опасаются, что в России будет создан интернет-брандмауэр, аналогичный китайскому.

Закон лежит в том тренде, который мы наблюдаем последние 7 лет. Это тренд на жёсткое регулирование интернет-пространства, который пугает, конечно, сегодня органы власти. И, естественно, под соусом защиты от киберугроз был принят пакет законов, который позволит Роскомнадзору чуть более эффективно управлять интернет-трафиком и контролировать киберпространство российского интернета, - говорит юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян.

Впрочем, проведённые на улицах Москвы опросы выявили, что многие россияне ни о законе, ни о его вступлении в силу ничего не знали.

- Вы слышали про нровый закон изоляции Рунета? Сегодня вступил в силу.

- Нет, впервые слышу.

- А вы слышали?

- Нет.

- Нет.

Закон фактически позволяет правительству блокировать контент без согласия суда , не ставя в известность пользователей о том, какая информация блокируется и почему. Это последний из трёх интернет-законов, утвержденных Россией. Ранее в этом году Дума приняла два законопроекта, запрещающих "неуважение к властям" и распространение того, что правительство считает "фальшивыми новостями".