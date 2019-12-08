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Макрон вверх ногами

В воскресенье у Эйфелевой башни в Париже прошла акция в защиту климата. Держа в руках перевернутые портреты французского президента Эммануэля Макрона экоактивисты хотели выразить протест против недостаточных мер в борьбе с изменением климата. Участники акции рассказали, что портреты были украдены со стен мэрий в разных городах. По мнению демонстрантов, президент пятой республики недостаточно отстаивает пункты Парижского соглашения по климату 2015 года.

Воскресная демонстрация совпала с конференцией ООН по климату в Мадриде, которая открылась в прошлый понедельник (2 декабря).

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