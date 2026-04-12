Соединенные Штаты и Иран не смогли достичь соглашения после 21 часа переговоров в Исламабаде, оставив неопределенность в отношении хрупкого двухнедельного прекращения огня.

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После окончания исторических переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, назвал переговоры "содержательными", но заявил, что Иран "решил не принимать наши условия", что является "плохой новостью для Ирана гораздо больше, чем для США". Он добавил, что находится в постоянном контакте с президентом США Дональдом Трампом.

Вице-президент США сказал, что в итоге они не увидели "утвердительного обязательства" со стороны Ирана "о том, что он не будет стремиться к созданию ядерного оружия", а "это основная цель президента США; именно этого мы пытались добиться в ходе переговоров".

"Мы вели переговоры в духе доброй воли", - сказал Вэнс, выступая на подиуме со специальными посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером рядом с ним. "И мы уходим отсюда с очень простым предложением, методом понимания, который является нашим окончательным и лучшим предложением. Посмотрим, примут ли его иранцы".

В его комментариях не было сказано, что произойдет после 14-дневного перемирия, о котором первоначально договорились США, Иран и Израиль, но пакистанские посредники призвали США и Иран поддерживать режим прекращения огня.

Делегация Ирана, возглавляемая спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи, сообщила иранскому государственному телевидению, что на встречах с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом она представила "красные линии", включая компенсацию за ущерб, нанесенный американо-израильскими атаками, и освобождение замороженных активов Ирана.

Государственное информационное агентство Ирана сообщило, что трехсторонние переговоры начались после выполнения предварительных условий Ирана, включая сокращение израильских ударов по южному Ливану.

В одной из первых реакций Ирана представитель министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что переговоры провалились из-за "расхождения наших мнений по двум или трем важным вопросам".

Он сообщил государственному телевидению Ирана, что Ормузский пролив был среди тем, которые обсуждали участники переговоров, но не упомянул о ядерном оружии.

После окончания переговоров министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил: "Крайне важно, чтобы стороны продолжали придерживаться своих обязательств по прекращению огня". Он добавил, что его страна постарается способствовать новому диалогу между Ираном и США в ближайшие дни.