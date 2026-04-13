Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Польша и Южная Корея повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён (справа) пожимает руку премьер-министру Польши Дональду Туску в Сеуле в понедельник, 13 апреля 2026 года.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён (справа) пожимает руку премьер-министру Польши Дональду Туску в Сеуле в понедельник, 13 апреля 2026 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gregoire Lory
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

На саммите в Сеуле в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещали укреплять сотрудничество, особенно в области обороны.

Польша и Южная Корея договорились о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства, центральное место в котором займёт сотрудничество в области обороны.

В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск провёл саммит с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёнгом в Сеуле — это первый визит главы польского правительства польского в эту страну за последние 27 лет.

Туск и Ли обсудили ряд вопросов, уделив основное внимание расширению сотрудничества в оборонной промышленности в рамках рамочного соглашения стоимостью 44,2 миллиарда долларов (39,6 миллиарда евро), подписанного в июле 2022 года.

Южнокорейский президент отметил, что партнёрство выходит за рамки продажи оружия и включает совместное производство, передачу технологий и обучение.

"Танки K2, самоходные гаубицы K9, лёгкие штурмовики FA‑50 и реактивные системы залпового огня Chunmoo — технологии и гордость Южной Кореи — сегодня защищают территорию Польши и её народ на обширных пространствах", — сказал он.

Туск назвал Южную Корею "самым важным союзником Польши после Соединённых Штатов, особенно в оборонной промышленности".

Лидеры также договорились о расширении сотрудничества по широкому спектру направлений, включая цепочки поставок энергоносителей, инфраструктуру, науку и технику, высокотехнологичные отрасли и космическую сферу.

Варшава стала одним из ключевых покупателей южнокорейского оружия, модернизируя свои вооружённые силы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Двухдневный визит Туска, начавшийся в воскресенье, стал его первой поездкой в неевропейскую страну с момента вступления в должность премьер-министра Польши в 2023 году. В понедельник, после завершения визита в Сеул, он должен отправиться в Токио.

Польша и Южная Корея установили дипломатические отношения в 1989 году.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

