Польша и Южная Корея повысили уровень отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства

Польша и Южная Корея договорились о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства, центральное место в котором займёт сотрудничество в области обороны.

В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск провёл саммит с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёнгом в Сеуле — это первый визит главы польского правительства польского в эту страну за последние 27 лет.

Туск и Ли обсудили ряд вопросов, уделив основное внимание расширению сотрудничества в оборонной промышленности в рамках рамочного соглашения стоимостью 44,2 миллиарда долларов (39,6 миллиарда евро), подписанного в июле 2022 года.

Южнокорейский президент отметил, что партнёрство выходит за рамки продажи оружия и включает совместное производство, передачу технологий и обучение.

"Танки K2, самоходные гаубицы K9, лёгкие штурмовики FA‑50 и реактивные системы залпового огня Chunmoo — технологии и гордость Южной Кореи — сегодня защищают территорию Польши и её народ на обширных пространствах", — сказал он.

Туск назвал Южную Корею "самым важным союзником Польши после Соединённых Штатов, особенно в оборонной промышленности".

Лидеры также договорились о расширении сотрудничества по широкому спектру направлений, включая цепочки поставок энергоносителей, инфраструктуру, науку и технику, высокотехнологичные отрасли и космическую сферу.

Варшава стала одним из ключевых покупателей южнокорейского оружия, модернизируя свои вооружённые силы после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Двухдневный визит Туска, начавшийся в воскресенье, стал его первой поездкой в неевропейскую страну с момента вступления в должность премьер-министра Польши в 2023 году. В понедельник, после завершения визита в Сеул, он должен отправиться в Токио.

Польша и Южная Корея установили дипломатические отношения в 1989 году.