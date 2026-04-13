Дональд Трамп обрушился с критикой на Папу римского Льва XIV из-за Ирана

ФАЙЛ: Папа Лев XIV прибывает на еженедельную общую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане, 4 марта 2026 г.
ФАЙЛ: Папа Лев XIV прибывает на еженедельную общую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане, 4 марта 2026 г. Авторское право  AP Photo
By Aleksandar Brezar и AP
Опубликовано Последние обновления
Президент США предпринял беспрецедентную словесную атаку на Папу Льва XIV в связи с его неприятием войны в Иране. По мнению Трампа, понтифик "слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике".

В воскресенье вечером президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналистам о том, что, по его мнению, глава Римско-католической церкви "не очень хорошо справляется со своей работой", будучи "очень либеральным человеком", а также посоветовал понтифику "перестать угождать левым радикалам".

"Я не являюсь поклонником Папы Льва (XIV)", - сказал он по прилёту в Вашингтон из Флориды.

Комментарии хозяина Белого дома прозвучали после того, как в выходные понтифик высказал мнение, что "мания всемогущества" разжигает войну в Иране.

В том, что папы и президенты расходятся во взглядах, нет ничего необычного. Но случаи, когда понтифик критикует напрямую американского лидера, довольно редки.

Столь резкий выпад Трампа также вызывает удивление, поскольку отношения президента США с главой Римско-католической церкви, насчитывающей около 1,4 миллиарда верующих по всему миру, в целом были довольно тёплыми.

Вице-президент Джей Ди Вэнс недавно опубликовал книгу о своем обращении в католическую веру. Он также одним из последних лично видел Папу Франциска, встретившись с ним в Пасхальное воскресенье, за день до его смерти.

"Папа Лев (XIV) слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике", - написал президент США в своём посте в соцсетях, добавив: "Я не хочу, чтобы Папа римский считал нормальным, что у Ирана есть ядерное оружие".

Он повторил эти слова в комментариях журналистам, сказав: "Нам не нравится Папа, который говорит, что иметь ядерное оружие - это нормально".

Понтифик ответил на это в понедельник, заявив, что у него "нет намерения дебатировать" с Трампом.

"Я не политик", - сказал он журналистам на борту папского самолёта, направлявшегося в Алжир.

"У меня нет намерения спорить с Трампом. Послание одно и то же: содействовать миру".

Трамп в образе святого

Между тем, американский президент также опубликовал изображение, на котором сам он представлен в образе святого, с явной отсылкой к Иисусу Христу. Облачённый в одеяние в библейском стиле, Трамп возлагает руки к прикованному к постели человеку, от них при этом исходит свет. Рядом восхищённо смотрящими изображены солдат, медсестра, молящаяся женщина и бородатый мужчина в бейсболке. Над их головами парящие орлы, истребители и возносящиеся к небу другие солдаты.

Изображение себя Иисусом Христом или иным святым считается богохульством в соответствии с католическими и другими христианскими догмами, однако в драматических или религиозных фильмах, пьесах или реконструкциях допускается некоторая свобода творчества.

Конструктивная критика Папы - преемника Святого Петра и вероучительного пастыря Церкви - допускается. Однако злобные нападки или ложные изображения считаются серьёзными грехами.

Всё это произошло после того, как Папа Лев XIV возглавил вечернюю молитву в соборе Святого Петра в субботу, в тот же день, когда США и Иран начали прямые переговоры в Пакистане.

Папа не упоминал конкретно США или Трампа, но по тону и содержанию можно предположить, что его послание направлено против американских чиновников, которые хвастались военным превосходством и оправдывали войну религиозными тезисами.

Папа Лев XIV, который в понедельник должен отправиться в 11-дневную поездку по Африке, ранее говорил, что Бог "не слушает молитвы тех, кто ведёт войну, но отвергает их".

Он также процитировал отрывок из книги пророка Исайи: "Хотя вы и возносите много молитв, я не буду слушать - ваши руки в крови".

Перед перемирием, когда Трамп предупредил о массированных ударах по иранским объектам инфраструктуры и "гибели целой цивилизации", Папа Лев XIV назвал подобные настроения "поистине неприемлемыми".

"Ему нравится преступность"

Однако в своем посте в социальных сетях в воскресенье вечером Трамп, критикуя Папу Льва XIV, вышел далеко за рамки обсуждения иранской войны.

Президент написал: "Мне не нужен Папа, который считает ужасным, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая отправляла огромное количество наркотиков в Соединённые Штаты", имея ввиду захват Николаса Мадуро в ходе неожиданной военной операции в Каракасе в январе.

"Мне не нужен Папа, который критикует президента Соединённых Штатов, потому что я делаю именно то, для чего меня избрали, причём с большим перевесом", - добавил Трамп.

В посте он также предположил, что Папа Лев XIV получил свою должность только "потому, что он был американцем, и они решили, что это будет лучшим способом справиться с президентом Дональдом Джей Трампом".

Президент США Дональд Трамп общается с журналистами после посадки самолета Air Force One, воскресенье, на объединенной базе Эндрюс, 12 апреля 2026 года.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами после высадки из самолета Air Force One, воскресенье, на объединенной базе Эндрюс, штат Массачусетс, 12 апреля 2026 года AP Photo

"Если бы меня не было в Белом доме, Льва (XIV) не было бы в Ватикане", - написал Трамп, добавив: "Лев (XIV) должен взять себя в руки на посту Папы, использовать здравый смысл, перестать угождать левым радикалам и сосредоточиться на том, чтобы быть великим Папой, а не политиком. Это очень вредит ему и, что ещё важнее, вредит Католической церкви".

В своих последующих комментариях журналистам Трамп оставался весьма критичным, сказав о Папе Льве XIV: "Я не думаю, что он делает очень хорошую работу. Наверное, ему нравится преступность", и добавил: "Он очень либеральный человек".

Архиепископ Пол С Коакли, президент Конференции католических епископов США, выступил с заявлением, в котором говорится, что он "удручён" комментариями Трампа.

"Папа Лев - не соперник Трампа; Папа также не политик. Он - наместник Христа, который говорит от истины Евангелия и ради заботы о душах", - сказал Коакли.

На выборах 2024 года Трампа поддержали 55% католиков, согласно данным AP VoteCast. Однако его администрация также тесно связана с консервативными лидерами евангелических протестантов и заявила о небесной поддержке войны в Иране.

Министр обороны США Пит Хегсет призвал американцев молиться за победу "во имя Иисуса Христа". Когда Трампа спросили, считает ли он, что Бог одобряет войну, он ответил: "Да, потому что Бог добр - потому что Бог добр, и Бог хочет, чтобы о людях заботились".

Понтифик мира

На прошлой неделе Вашингтон обвинили в давлении на Ватикан после того, как в СМИ появилась новость о том, что посланник Святого Престола в США был приглашён на частную встречу.

По сообщениям, американские чиновники грозили понтифику авиньонским папством - темным моментом в истории Европы, когда французская корона, используя насилие, перенесла резиденцию католической церкви во Францию, чтобы установить контроль и осуществлять влияние на своих верующих.

Вашингтон, США и посланники Святого Престола отвергли эти сообщения как ложные.

ФАЙЛ: Папа Лев XIV несет 1,5-метровый деревянный крест во время Via Crucis, факельного шествия Крестного хода в Великую пятницу в Колизее в Риме, 3 апреля 2026 года.
ФАЙЛ: Папа Лев XIV несет 1,5-метровый деревянный крест во время Via Crucis, факельного шествия Крестного хода в Страстную пятницу в Колизее в Риме, 3 апреля 2026 года. AP Photo

Папа Лев XIV, уроженец Чикаго, стал главой Римско-католической церкви в апреле 2025 года после смерти Папы Франциска.

Конклав избрал за два дня и четыре голосования - это одни из самых коротких папских выборов в современной истории. Для сравнения, Франциска в 2013 году избрали пятью голосованиями.

Лев XIV обозначил мир, справедливость и истину как столпы ватиканской дипломатии во время своего папства.

В своей речи в январе Папа осудил "дипломатию, основанную на силе", а в пасхальном благословении призвал "тех, кто имеет власть развязывать войны", "выбрать мир".

Согласно архивам Ватикана, последний раз, когда папа прямо призывал к войне и одобрял её, относится к 1095 году и иницированному Урбаном II Первому крестовому походу.

